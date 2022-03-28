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В Беларусь идет циклон «Илона»

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  • 28.03.2022, 23:16
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В Беларусь идет циклон «Илона»

Прогноз погоды на 29 марта.

Циклон «Илона» принесет в Беларусь осадки и порывистый ветер.

29 марта погода в Беларуси будет определяться атмосферными фронтами от циклона «Илона» с центром над Верхней Волгой.

По северу страны во многих районах, на остальной территории местами прогнозируются кратковременные дожди с мокрым снегом.

Ветер будет западный и северо-западный скоростью 15-20 метров в секунду (объявлен желтый уровень опасности).

В ночное и утреннее время в северо-восточных районах возможна гололедица на дорогах.

Ночная температура воздуха будет варьироваться от 0 до +6 градусов, днем ожидается от +2 градусов в северных районах до +13 градусов в южных.

Неустойчивая погода с осадками в виде дождя с мокрым снегом и гололедицей на дорогах сохранится в Беларуси до конца недели.

Ветер к середине недели утихнет, но в пятницу вновь усилится до 15-18 метров в секунду.

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