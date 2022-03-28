Украинские военные освободили Ирпень от российских оккупантов
- 28.03.2022, 23:31
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Видеофакт.
Ирпень, что под Киевом, освобожден от российских оккупантов. Об этом говорится в видеоматериале, опубликованном 28 марта в Facebook Минобороны Украины.
Отмечается, что украинские военные выбили основные силы противника за пределы города.
В то же время жителей Ирпеня просят пока не возвращаться в город – это опасно, так как еще работает вражеская артиллерия.
Как видно на видео, в городе есть значительные повреждения, часть домов разрушено полностью.
Ранее об освобождении Ирпеня сообщал в Facebook мэр города Александр Маркушин.
"Наш Ирпень освобожден от московской нечисти! Слава Украине! Слава ее защитникам! Вечная память погибшим Героям", – написал он.
В опубликованном видео Маркушин рассказал, что в городе "идет зачистка", добавив, что на Ирпень еще могут быть атаки со стороны оккупантов.