Несколько банков Беларуси полностью прекратили выдавать кредиты населению 28.03.2022, 23:58

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Остальные — урезали до минимума.

Несколько банков полностью прекратили выдавать населению кредиты. Среди них — «БТА Банк», «Банк БелВЭБ», «Паритетбанк». Многие другие банки заметно сократили число предлагаемых кредитов — до одного-двух. К примеру, «Банк Дабрабыт» оставил только потребительский займ на отечественные товары, но процентная ставка «кусается», она доходит до 32,74%, пишет zerkalo.io.

Полностью прекратили выдачу кредитов физлицам «БТА Банк», «Банк БелВЭБ», «Паритетбанк». К примеру, «Банк БелВЭБ» не принимает заявки в том числе на кредиты по 240-му указу на строительство жилья с госсубсидиями. «О возобновлении кредитования будет сообщено дополнительно», — уточнили в контакт-центре банка.

На сайте «Альфа-Банка» указано, что выдача кредитов временно приостановлена. Речь в том числе о потребительских займах, овердрафте, «Красной карте».

На сайте «Приорбанка» сообщается, что из всех кредитов сейчас можно оформить только займ на строительство под залог с государственной поддержкой.

«Абсолютбанк», по всей видимости, также прекратил кредитование населения. На сайте не удалось найти страницу с соответствующей информацией.

На сайте «Сбер Банка» раздел с кредитами по-прежнему доступен, однако если выбирать страницы с конкретными предложениями, то там указано, что «с 13:00 24.02.2022 приостановлен прием документов на получение кредитов». Банк не выдает в том числе займы на покупку автомобилей GEELY, на рефинансирование, потребительские кредиты. Нам не удалось найти ни одного действующего предложения по займам у «Сбер Банка».

Банк также не выдает карты рассрочки «КартаFUN», а также не увеличивает лимиты по уже выданному «пластику».

«Беларусбанк» из потребительских кредитов оставил только займы на покупку отечественных товаров и на приобретение автомобилей GEELY — моделей Atlas, Atlas Pro, Coolray, Emgrand X7, Tugella, GS. К примеру, ставка по кредиту на белорусские товары — 20,75%, а на автомобили доходит до 23%. «Беларусбанк», как указано на сайте этого финучреждения, также принимает заявки на некоторые кредиты на недвижимость.

«Белагропромбанк» также заметно сократил кредитные предложения. Из тех, которые остались, — займы на покупку товаров отечественного производства, автомобили GEELY, а также кредит «Студенческий», займ на развитие личных подсобных хозяйств и по 240-му указу на строительство жилья с госсубсидиями. Все остальные кредиты недоступны.

«Технобанк» приостановил выдачу большинства кредитов населению. Банк не проводит рефинансирование займов, не выдает потребительские кредиты. Также временно приостановлено рассмотрение заявок на кредиты на недвижимость и автомобили. Из доступных займов в этом банке — рассрочка на отечественные товары. Ставка — 13,99%.

У «Белинвестбанка» остались кредиты на покупку белорусских товаров (под 24%), а также несколько вариантов по займам на недвижимость, как указано на сайте. Выдача остальных кредитов приостановлена.

«Банк Дабрабыт» предлагает сейчас только потребительский кредит на отечественные товары. Его можно получить на срок от трех до 60 месяцев, процентная ставка доходит до 32,74%.

«В настоящее время наш банк приостановил выдачу кредита. Доступно кредитование отечественного товара», — уточнили в контакт-центра банка.

«МТБанк» также предлагает два кредита на покупку белорусских товаров. Один из них — онлайн-займ под 23,998%. Если взять 1000 рублей на год, то ежемесячный платеж будет составлять 94,56 рубля. За 12 месяцев нужно будет заплатить 1 134,72 рубля. Второй вариант от этого банка — рассрочка на отечественные товары. Выдача остальных кредитов приостановлена, в том числе потребительских под 34,97%.

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