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На Черниговщине украинцы уничтожили два «Тигра», «Урал» и танк оккупантов

  • 29.03.2022, 0:01
  • 1,156
На Черниговщине украинцы уничтожили два «Тигра», «Урал» и танк оккупантов

Враг потерял 22 человека.

В Черниговской области российские оккупанты потеряли до 22 человек после боя с украинскими военными.

Об этом сообщает Оперативное командование "Север" в социальной сети Facebook.

"Сегодня 2 бронеавтомобили "Тигр", грузовой автомобиль "Урал" с БК и танк Т-72 были отправлены по уже всем известному маршруту. Также было повреждено 8 единиц техники противника и захвачен грузовой автомобиль "Урал" с сухим пайком", - говорится в сообщении.

"По предварительным подсчетам, потери по живой силе противника за день составили до 22 военнослужащих", - сказано в сообщении.

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