Андрей Пионтковский: У Путина обострились противоречия с генералами 9 29.03.2022, 10:14

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Андрей Пионтковский

Глава Кремля «натравил» на генералитет штатных пропагандистов.

Генералитет России ведет свою сознательную политику, отличную от плана Владимира Путина. Такая ситуация не устраивает главу Кремля.

Поэтому он пробует бороться с генералами с помощью пропагандистов. Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский публицист Андрей Пионтковский.

По его словам, в последнее время на российских ток-шоу проходит дикая пропагандистская кампания. Приблизительно 15 человек ежедневно с криком навязывают позицию Путина.

«Они (пропагандисты – 24 канал) часть населения увлекают эту идеологию. Это – аргумент в борьбе Путина с генералами», – подчеркнул Пионтковский.

Он объяснил, что глава Кремля придерживается своей тактики – он не снял генералов, а выпустил пропагандистов, навязывающих обществу абсурдные утверждения.

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