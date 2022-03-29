Андрей Пионтковский: У Путина обострились противоречия с генералами

Андрей Пионтковский: У Путина обострились противоречия с генералами9
- 29.03.2022, 10:14
- 32,146
Глава Кремля «натравил» на генералитет штатных пропагандистов.
Генералитет России ведет свою сознательную политику, отличную от плана Владимира Путина. Такая ситуация не устраивает главу Кремля.
Поэтому он пробует бороться с генералами с помощью пропагандистов. Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский публицист Андрей Пионтковский.
По его словам, в последнее время на российских ток-шоу проходит дикая пропагандистская кампания. Приблизительно 15 человек ежедневно с криком навязывают позицию Путина.
«Они (пропагандисты – 24 канал) часть населения увлекают эту идеологию. Это – аргумент в борьбе Путина с генералами», – подчеркнул Пионтковский.
Он объяснил, что глава Кремля придерживается своей тактики – он не снял генералов, а выпустил пропагандистов, навязывающих обществу абсурдные утверждения.