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МИД Украины прокомментировал реакцию Путина на записку Зеленского

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  • 29.03.2022, 8:53
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МИД Украины прокомментировал реакцию Путина на записку Зеленского
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба привел болезненные для главы Кремля аргументы.

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на якобы ответ президента РФ Владимира Путина, который, прочитав записку от Зеленского с условиями мира, сказал: "Я их уничтожу". Украинский дипломат отметил, что какие бы Путин не строил планы, у Украины есть свои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кулебы в эфире телемарафона.

"Он (Путин, - ред.) собирался буквально в течение нескольких суток захватить Киев и ключевые города Украины. Я думаю, что тогда он тоже сидел и себе думал: "Я их очень быстро добью". А ничего из этого не вышло... Он может строить там какие-то планы, но у нас есть свои планы. Это планы на победу и на освобождение наших территорий", - заявил Кулеба.

Напомним, по данным The Times, российский олигарх Роман Абрамович прилетел в Россию с запиской от президента Украины Владимира Зеленского для Владимира Путина. В частности, украинский президент якобы передал условия мира. На что президент РФ ответил: "Передайте ему, что я их уничтожу".

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