Стали известны неожиданные подробности уничтожения российского десантного корабля в Бердянске 8 29.03.2022, 8:55

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Генерал-майор СБУ назвал ситуацию уникальной.

Российский десантный корабль "Саратов" в порту временно оккупированного Бердянска уничтожили из оружия, которое напрямую не приспособлено для ведения боя на море.

Об этом рассказал генерал-майор СБУ Виктор Ягун, передает "Суспильне".

"Ситуация уникальна, потому что никто никогда не использовал такую систему оружия против кораблей", - говорит он.

"Это то, что мы "накрыли" ракетными комплексами с берега патрульный корабль возле Одессы, и то, что мы использовали ПЗРК против катера, и то, что мы использовали против этого корабля "Точку-У" - это уникальные ситуации. Эти ситуации могут изучать, как можно оружие, которое не приспособлено для ведения боевых действий на море использовано было ВСУ", - отметил Ягун.

Он также рассказал, что украинские военные активно постоянно получают развединформацию от населения оккупированных территорий.

"Значительная часть населения, которое находится сейчас под оккупацией - добровольно помогает ВСУ и разведке. Поэтому информация прибывает в режиме онлайн", - отметил он.

Удар по "Саратову" - детали

Уничтожение "Саратова" стало настоящей победой Украины в войне против РФ. Его уничтожили в порту Бердянска. В результате взрыва были повреждены еще два российских корабля. Командиры поврежденных десантных кораблей РФ в Бердянске в 2014 году изменили присяге и перешли на сторону оккупантов.

В 2014 году ВДК "Саратов" участвовал в незаконной оккупации Крыма, выполнил 4 похода в Средиземное море.

В 2022 году, во время полномасштабной войны против Украины, корабль зашел в порт Бердянска. Где и был уничтожен украинскими военными. Интересно, что "сдал" местонахождение "Саратова" пропагандист канала "Звезда" Валентин Гвоздев.

На борту могут располагаться до 1500 тонн техники и грузов.

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