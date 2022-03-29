Австралия замораживает активы высокопоставленных российских коррупционеров 29.03.2022, 8:57

3,242

В списке присутствуют имена тех, кого раскрыл Сергей Магнитский.

МИД Австралии объявил о первом санкционном списке крупных российских коррупционеров. В списке присутствуют имена тех, кого раскрыл аудитор Сергей Магнитский.

Об этом сообщает на своем сайте МИД Австралии.

Адресные санкции затронут 39 российских политиков, олигархов и крупных бизнесменов. Ограничения подразумевают замораживание активов и запрет на поездки. Последнее гарантирует, что Австралия не станет убежищем для тех, чья деятельность уже заблокирована в других государствах.

Напомним, что Магнитский, российский юрист и налоговый консультант украинского происхождения, раскрыл крупную коррупционную схему в российских правоохранительных и налоговых органах. Он умер в тюрьме в ноябре 2009 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».