Россияне свозят в белорусские Калинковичи ракеты для «Искандеров»1
- 29.03.2022, 8:59
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Оккупанты продолжают обстреливать мирные украинские города.
Российские оккупанты продолжают стягивать дополнительные подразделения из состава тихоокеанского флота и западного военного округа, а в город Калинковичи в Беларуси свозят ракеты к ОТРК "Искандер-М".
На Волынском направлении остается высокой вероятность привлечения вооруженных сил республики Беларусь к агрессии против Украины, сообщили в Генштабе ВСУ.
"Фиксируется подвоз автомобильным транспортом в район населенного пункта Калинковичи ракет в ОТРК "Искандер-М",- говорится в сообщении.
ОТРК "Искандер-М" - характеристики и дальность поражения
Основное назначение ракетных комплексов "Искандер" — уничтожение систем ПВО и ПРО, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км.
Наиболее вероятные цели Искандеров:
системы ПВО
системы ПРО
командные пункты и узлы связи
самолёты и вертолёты на аэродромах
важнейшие объекты инфраструктуры (склады, мосты и тому подобное)
скопления войск и техники (колонны на марше, площадки хранения техники и тому подобное)
оперативно-тактические ракетные комплексы
дивизионная артиллерия: реактивные системы залпового огня, дальнобойная артиллерия.
ОТРК использует квазибаллистическую и крылатую ракету. Общим, кроме машин пускового комплекса для ракет, является система наведения, а также кассетные наполнители боевых частей.
Скорость полета ракеты "Искандера"
В конце активного участка — 2100 метров в секунду;
Максимальная в начале конечного участка — 2600 метров в секунду;
Возле цели — 700-800 метров в секунду.
Искандер-М: сколько стоит ракетный комплекс
В начале 2016 года Армения стала первой страной, купившей "Искандеры" у России. Ориентировочная стоимость не менее четырех купленных ракетных комплексов ‒ от 70 до 100 миллионов долларов.