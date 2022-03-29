Российские танки увязли в земле в Харьковской области 7 29.03.2022, 9:03

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Их откопали и передали на нужды ВСУ.

Если танки грязи не боятся, то это точно не про российские машины. Они безупречно вязнут в нашей земле, чтобы потом становиться отличными "трофеями" украинских военных.

Об этом пишет украинский волонтер Роман Доник.

Роман Доник признается, что очень уж чесались руки, чтобы поджечь вражескую технику. Но украинские бойцы убедили его не делать этого. Мол, ее можно использовать на нужды ВСУ. Так они и поступили.

Оккупантов, застрявших в болоте, хотя им не привыкать, убрали. Поэтому можно спокойно откопать "трофейные" танки и со спокойной душой уничтожать русских наемников их же техникой.

"Вот что значит профессиональная армия. Ибо они умны. Ибо с опытом",

– подчеркнул Доник.

Теперь откопанные танки будут служить потребностям украинской армии. Остается их лишь подрихтовать, а также привести в порядок.

Накануне наши бойцы Херсонской области захватили вражеские танки с полным комплектом боеприпасов. На этом "трофеи" не закончились, ведь у неприятеля удалось отобрать еще и зенитную установку.

В целом с начала войны в Украине стремительно увеличилось количество танков и другой техники. Не в последнюю очередь это произошло потому, что наши ВСУ действуют максимально профессионально. Что можно не уничтожать – то и не уничтожают, чтобы взять себе и использовать в борьбе с врагом.

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