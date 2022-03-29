Где взять деньги белорусам, если очень надо? 6 29.03.2022, 9:16

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Некоторые банки перестали выдавать кредиты населению.

Больше месяца мы живем в новой реальности, и банки были одними из первых, кому пришлось под нее подстраиваться. Одни угодили под внешние ограничения, другим тоже пришлось сгруппироваться на чужом санкционном фоне. В итоге банки синхронно ставили кредиты на паузу и пытались привлечь деньги повышением ставок по депозитам. Смотрим, кто еще дает деньги, пишет onliner.by.

Кредитный обзор от 22 февраля сейчас выглядит богато. Вот краткое содержание для тех, кто пропустил: кредиты на разные сроки есть почти у всех банков, ставки от 9,99% (но только в первый месяц) до 32,99%, с поручителями и справками о доходах и без них.

Спустя неделю с небольшим успеваем фиксировать «последних из могикан». Список доступных продуктов сузился, а кое-где начали проглядывать ставки в 42,74% годовых (спойлер — теперь не стало и таких). Но все равно есть деньги «на что угодно», без привязки к конкретным товарам или ведению личного хозяйства.

Что изменилось теперь? Из 23 банков кредитует только один — «Банк ВТБ» (Беларусь), несмотря на то, что его тоже задели внешние ограничения.

Напомним, российский «ВТБ» одним из первых попал под санкции США и Великобритании после начала военных действий в Украине. Ограничения задели и белорусскую «дочку», которая входит в десятку крупнейших банков страны: карточки Visa и Mastercard не работают за границей, ими нельзя рассчитаться в интернет-магазинах, может не пройти оплата через сервисы Apple Pay, Samsung Pay и другие.

Тем не менее «ВТБ» пока единственный из банков, кто дает свободные деньги на потребительские нужды. Другие же пользуются формулировкой: «Кредитование временно приостановлено». Когда все вернется, пока не говорят.

В отделении «ВТБ» практически никого, очередей за кредитами, как и за всем остальным, нет. Работник банка сразу переходит к главному: «Ставка потребительского кредита сейчас 39,9% годовых». Допустим, вы не испугались (на самом деле могли, еще месяц назад самой высокой ставкой были 32,99%). Что еще важно:

сумма кредита «На все про все» — до 15 тысяч (если без справки о доходах — до 10 тысяч рублей);

срок — от 13 месяцев до 7 лет;

возраст — от 21 года и не более 75 лет;

стаж на текущем месте работы — не менее 3 месяцев;

получить наличные деньги можно в кассе банка;

возможно досрочное погашение без штрафов и оформление онлайн.

Альтернатива этому — кредит «Новенький» для новых клиентов банка. Условия аналогичны, но первые три месяца ставка 39,5%, дальше — те же 39,9%, есть отсрочка погашения основного долга на 3 месяца.

Просим рассчитать, как будут выглядеть платежи по кредиту, если взять 5 тысяч рублей на два года.

Интересуемся, на что еще можно претендовать со средней зарплатой по Белстату в районе полутора тысяч рублей.

— Еще есть кредит «Испытательный», но по нему одобрения редко… Он идет на 12 месяцев под маленькую ставку, — говорит специалист. — Должен быть высокий доход, чтобы позволить себе такой кредит.

Под маленькую ставку — это теперь 24%, если что (но в других банках и этого пока что не найдется). Здесь уже справка о зарплате обязательна. Максимальная сумма, которой готов поделиться банк, — 5 тысяч. Окончательное решение по кредиту принимают после рассмотрения заявки, но шансы получить его со средней зарплатой не выглядят высокими.

Какая переплата в этом случае? Если брать 5 тысяч рублей, то за год набежит 673 рубля процентов. В месяц надо будет отдавать банку в районе 480 рублей. Это ориентировочные цифры, которые могут меняться в случае просроченной задолженности по кредиту или досрочного погашения.

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