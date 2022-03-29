Три главных просчета Путина 10 Сергей Постоловский, «Новое время»

29.03.2022, 9:21

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И пять вопросов, на которые должен честно ответить Запад.

Вот уже целый месяц Россия ведет циничную и подлую войну против Украины. Сегодня это война уже перешла все возможные законы и традиции войны в ее классическом понимании.

Путинский режим стирает с лица земли такие города как Мариуполь и Чернигов, пытается прорваться к Киеву и Харькову, ведет бомбардировки и обстрелы жилых кварталов, гражданских объектов, гуманитарных конвоев, занимается мародерством, кражами, убийствами, стреляет в украинских солдат из-за спин украинских женщин, детей и стариков. В войне против Украины Путин нарушил все возможные нормы международного права, все возможные конвенции и договоренности, прикрываясь лживой риторикой, которая нигде, кроме самой России не воспринимается всерьез.

То, что Владимир Путин — военный преступник, сегодня уже не вызывает сомнения даже у самых лояльных по отношению к нему стран. Что делают с военными преступниками во все времена? Их наказывают и делают это решительно, без попыток понять и простить таких преступников.

Но возможно ли сегодня наказание для Владимира Путина? В чем будет заключаться искусство переговоров и стратегия дальнейшей войны Украины и Запада против озверевшего диктатора России?

Дабы понять это, Запад должен честно дать самому себе ответы на следующие пять вопросов.

Какого типа войну начала Россия против Украины?

В Украине Россия не ведет никакой «военной операции». Также в Украине нет ни внутреннего, ни внешнего конфликта, ни гражданской войны. Россия начала против Украины широкомасштабную войну с применением всех возможных методов и тактик (в особенности запрещенных, откровенно террористических, которые направлены на реализацию стратегии геноцида украинского народа). Целью Россию является если не полное уничтожение Украины как независимого и суверенного государства, то ее дробление на меньшие части, которые будут существовать под жестким авторитарным протекторатом Российской Федерации. Народ Украины рассматривается российской властью как главный враг, а поэтому, по мнению Кремля, должен быть частично уничтожен, а частично порабощен.

Это экзистенциальная война, потому что Россия никак не может простить Украине ее стремления быть частью цивилизованного мира, приверженности демократии и основным свободам, а также правам человека. Данная война не может иметь половинчатых решений. Здесь должен быть только один победитель.

Чего никогда не простит Владимир Путин и его авторитарный режим? В чем главная причина войны?

Владимир Путин и его политический режим никогда не простят и не примут успех Украины. Ни политический, ни социальный, ни культурный, ни, тем более, экономический.

Успешная Украина — это всегда повод для раздумий в среде россиян. Ведь многие граждане России будут понимать, что Украина — это прогресс, в то самое время, как Россия — это регресс и деградация.

Успешная Украина опасна для существования не Российской Федерации, а именно политического режима Владимира Путина. Поэтому война с Украиной — это вопрос выживания путинского режима. Чем менее успешной будет Украины в вопросах демократии, гражданского общества, верховенства права, открытой рыночной экономики, тем сильнее будет политический режим Владимира Путина.

В чем главная ошибка и основной просчет Владимира Путина?

В трех исходных позициях.

Во-первых, это абсолютное непонимание сущности украинского народа и отсутствие качественной, профессиональной аналитики касательно социально-политической ситуации в Украине накануне вторжения РФ, а также ментальности и особенностей украинского народа и украинской политической нации.

Украинцы разрушили миф путинской пропаганды о «едином народе». В отличии от России, где большинство населения — это не свободные индивиды и граждане, а бесправное и запуганное население, в Украине сформировалась единая политическая нация. Представители этой нации очень разные, говорят и на украинском, и на русском, и на смеси обоих языков, верят в разных героев, предпочитают разные политические партии и идеологии, но они едины в одном — в желании жить на своей земле и самим творить свою историю. И за это право они готовы биться и умирать.

Путин не смог просчитать того сопротивления и силы морального духа, которую сегодня демонстрируют украинцы.

Вторая ошибка России — это несерьезное восприятие Запада накануне войны.

Кремль думал, что Запад раздроблен, запуган «второй армией мира», не будет сопротивляться и вводить жесткие санкции против России. Но все произошло с точностью наоборот. Запад продемонстрировал Путину, что может быть эффективным и решительным. И еще Запад показал российскому диктатору, что глобальная экономика — это очень важное оружие, которого у России нет.

И третий момент — вера Путина в собственную армию. Оказалось, что этой армии просто нет. Ее разъела русская коррупция, солдаты и офицеры такой армии не имеют достаточной мотивации для войны до победного конца, техника и обеспечение оставляют желать лучшего.

В чем должна заключаться стратегия противостояния Запада и Украины против России?

Путин не остановится на Украине. Малейшую победу в этой войне он будет рассматривать как возможность идти дальше. Недаром он ставил ультиматум НАТО вернуться к границам 1997 года. Поэтому Запад должен понимать, что за Украиной может последовать Литва, Польша, Чехия, Молдова, Румыния, Болгария и другие страны.

Сегодня Путин успешно убеждает россиян в том, что война против Украины — это жизненная необходимость России. Что США и вообще коллективный Запад давно хотят уничтожить Россию. НАТО — зло. Украина — агрессивное зло. Вашингтон — коварное и хитрое зло. Парадигма Путина — это парадигма старых обид, комплексов и ненависти. Такую парадигму трудно излечить. Ее можно только искоренить.

Исходя из этого, дальнейшая стратегия противостояния Запада и Украины должна основываться на следующих принципах:

— Подавление, но не умиротворение.

Любые игры с Путины в мир закончатся новой войной. Диалог, дипломатию, консенсус — все это президент России воспринимает как слабость.

— Усиление санкций в части эмбарго на поставки РФ нефти и газа.

У бензоколонки необходимо забрать право продавать бензин. По крайней мере, до той поры, пока не сменится политический режим Владимира Путина.

— Усиление военной помощи Украине.

Украина показала, что способна успешно давать отпор армии РФ. Поставки оружия должны быть системными и масштабными.

— Введение миротворческой миссии под эгидой ООН или НАТО.

Важным моментом такой миссии должно стать не только обеспечение гуманитарных коридоров для эвакуации населения, но и прекращение военных преступлений Путина в Украине. То, что происходит сегодня в Мариуполе и есть самый настоящий геноцид.

Так же, как вариант, можно рассмотреть обеспечение продовольственной безопасности Украины и мира. Украина снабжает продовольствием 400 миллионов человек в мире и экспортирует собственную аграрную продукцию в почти 200 стран мира. 33% мировых черноземов сконцентрированы в Украине. Именно поэтому миротворческая миссия должна обеспечить безопасность посевной кампании и ухода за урожаем с его дальнейшей отгрузкой по всему миру и накопление запасов в самой Украине. А это возможно исключительно при полном контроле юга и центра Украины, а также морских портов и ситуации в Азовском и Черном морях.

Такой шаг абсолютно разрушит мифы путинской пропаганды касательно войны, покажет истинное лицо Кремля всей Европе и миру, а также поставит перед Путиным вопрос, готов ли он стрелять в миротворцев так же, как это он делает по отношению к украинцам.

Какими должны быть переговоры между Украиной и Россией?

Переговоры с Путиным должны проводиться на языке, который понимает президент России. А это исключительно язык силы. Любые попытки заморозить войну, пойти на уступки Путину или же склонить Украину к неприемлемым для нее компромиссам будут рассматриваться Кремлем как его собственная победа и слабость Запада. А значит, будет крепнуть убежденность, что если ему это удалось в Украине, то и получится в других странах.

Союзники Украины должны понимать, что Путину нельзя оставлять ни единого шанса. Его нужно давить до конца, потому что освобождение от Путина решит много проблем. В первую очередь, проблем, накопившихся за годы его правления в самой России.

История всегда полнилась диктаторами и людьми, которые возомнили себя новыми императорами. Правда, история еще не знала ни одного тирана-императора, которому удалось надолго покорить весь мир. Поэтому не будем нарушать традицию, а будем следовать исключительно призывам исторической справедливости, демократии и свободы, которую сегодня пытается отнять один человек у многомиллионного народа.

Сергей Постоловский, «Новое время»

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