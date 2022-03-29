«Каждый экипируется, как может, украинские войска нас хорошо видят и контролируют ситуацию» 15 29.03.2022, 9:28

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Пососбник оккупантов рассказал о катастрофической ситуацией со снабжением армии РФ.

Воюющий на стороне РФ под Мариуполем сепаратист рассказал, как на самом деле обстоят дела во «второй армии» мира:

«- Каждый экипируется, как может.

- Украинские войска нас хорошо видят и полностью контролируют ситуацию.

- Системы глушения у украинской армии такие, что мы не можем им ничего противопоставить».

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