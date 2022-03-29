Население Беларуси за год сократилось на рекордные 94 тысячи человек 14 29.03.2022, 11:22

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Демографический удар сопоставим с теми, которые страна пережила в 1930-х.

Население Беларуси за год сократилось на рекордные 94 тысячи человек. Об этом сказано в свежем отчете Белстата. Таким образом, по официальным данным, которые могут быть занижены, от ковида и в результате эмиграции, вызванной политическими репрессиями 2020 — 2021 годов, Беларусь потеряла 116 тысяч человек. Это демографический удар, сопоставимый с теми, которые страна пережила в 1930-х, пишет «Наша Нива».

В комитете заявили, что на 1 января 2022 года в стране живет 9 255 524 человек, а это на 94,1 тысячи меньше, чем на год раньше.

По данным Белстата, среди городов больше всего сократилось население Минска. Сейчас в нем живут не два миллиона, а 1 996 553 человек. Меньше стало на 13 тысяч.

После Минска больше всего сократилось сельское население Брестской области — на 10,6 тысяч человек.

За 2020 год сокращение населения было меньше, тогда оно составило 60 614 человек.

Трудно сказать, истинна ли эта статистика. После начала пандемии ковида, которую АЛукашенко сначала отрицал, Белстат засекретил статистику смертности, а Минздрав начал давать явно искаженную статистику больных и смертей от ковида.

В 2019 году население сократилось всего на 19 тысяч человек. «Лишнее» сокращение составило около 41 тысячи человек в 2020-м и около 75 тысяч — в 2021-м. Таким образом, по официальным данным, которые могут быть занижены, от ковида и в результате эмиграции, вызванной политическими репрессиями 2020 — 2021 годов, Беларусь потеряла 116 тысяч человек. Это демографический удар, сопоставимый с теми, которые страна пережила в 1930-х.

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