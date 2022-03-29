Около 17 200 человек и почти 600 танков: стали известны потери оккупантов с начала войны

Около 17 200 человек и почти 600 танков: стали известны потери оккупантов с начала войны6
- 29.03.2022, 9:43
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Генштаб ВСУ опубликовал новые данные.
По состоянию на 29 марта российская сторона в войне против Украины потеряла около 17 200 военных. Также украинская армия уничтожила почти 600 танков и 127 самолетов.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника:
личный состав - около 17 200 человек
танки - 597 единиц
боевые бронированные машины - 1710 единиц
артиллерийские системы - 303 единицы
РСЗО - 96 единиц
средства ПВО - 54 единиц
самолеты - 127 единиц
вертолеты - 129 единиц
автомобильная техника - 1178 единиц
корабли/катера - 7 единиц
цистерны с ГСМ - 73 единицы
БПЛА оперативно-тактического уровня - 71 единица
специальная техника - 21 единица
пусковые установки ОТРК/ТРК - 4 единицы
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.