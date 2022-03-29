Около 17 200 человек и почти 600 танков: стали известны потери оккупантов с начала войны 6 29.03.2022, 9:43

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Генштаб ВСУ опубликовал новые данные.

По состоянию на 29 марта российская сторона в войне против Украины потеряла около 17 200 военных. Также украинская армия уничтожила почти 600 танков и 127 самолетов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника:

личный состав - около 17 200 человек

танки - 597 единиц

боевые бронированные машины - 1710 единиц

артиллерийские системы - 303 единицы

РСЗО - 96 единиц

средства ПВО - 54 единиц

самолеты - 127 единиц

вертолеты - 129 единиц

автомобильная техника - 1178 единиц

корабли/катера - 7 единиц

цистерны с ГСМ - 73 единицы

БПЛА оперативно-тактического уровня - 71 единица

специальная техника - 21 единица

пусковые установки ОТРК/ТРК - 4 единицы

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.

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