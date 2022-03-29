Предал ли Зеленский белорусов? 100 29.03.2022, 9:50

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фото: president.gov.ua

Почему украинцы не до конца понимают ситуацию в нашей стране.

В интервью российским СМИ президент Украины Владимир Зеленский затронул тему Беларуси.

«Российская сторона в первую встречу в Беларуси… На которую я согласился, чтобы наша группа поехала, потому что я давно говорил, что [сторонам] надо разговаривать – еще до войны. Я не против этих разговоров, лишь бы был результат… Российская сторона чувствует победу в том, что эта встреча состоялась, что это добавляет какую-то субъектность Александру Григорьевичу Лукашенко… Да на здоровье. Если мы можем закончить войну, а Александр Григорьевич будет чувствовать от этого, что он снова в доме хозяин – да на здоровье. Мне, честно говоря, все равно. Это вообще выбор белорусов, а точно не наш. Поэтому я согласился, если будет предметная у них встреча», – заявил президент Украины.

На Youtube-канале «Радыё Свабода» прошла дискуссия, в которой политолог Валерий Карбалевич, а также писатель и журналист Северин Квятковский анализировали слова президента Зеленского.

Приводим основные тезисы Северина Квятковского:

Слова Зеленского в интервью российским журналистам вызвали несогласие прежде всего у тех, кто следил за информационной политикой украинских телеканалов и интернет-ресурсов начиная с 2020 года. В 2015 году Лукашенко заявил, что из Беларуси на Украину нападения не будет. Для украинцев это было самое главное.

Они не замечали наше гражданское общество, не замечали наши «антитунеядские» протесты в 2017 году. Для украинской медийной и политической элиты наши события 2020 года были неожиданными. На разных украинских шоу, где мне приходилось бывать, я слышал от украинцев: у вас же все хорошо, заводы работают.

Они победили у себя на Майдане, но относительно нас они повторяли старые советские стереотипы. Теперь мне понятно, что наши события 2020 года были украинцам невыгодны, им удобнее было общаться с Лукашенко. И сейчас мы видим продолжение этого.

Украинцы очень надеются, что со стороны Беларуси на них не пойдет белорусская армия. Но они посылали эти сигналы с 2015 года по 24 февраля 2022 года. Результатом стали российские ракеты по ним. Будет какая-то передышка, перегруппируется Россия и будет дальше воевать.

В интервью Зеленского людей больше всего оскорбила фраза, что Лукашенко — это «выбор белорусов». Был 2020 год, было понятно, что большинство против Лукашенко. И за полтора года Зеленский мог бы это осознать.

Украинцы в своих медиа даже батальон Калиновского обозначают красно-зеленым флагом. Видимо, есть какая-то доктрина психологической войны.

В соцсетях украинцы говорят нам: это ваш Лукашенко стреляет по нам ракетами. Мы им отвечаем: это не наш Лукашенко, это ваш самый любимый иностранный политик. Украинцам все время говорили: Лукашенко хороший, он строгий, но справедливый. Это результат информационной политики Украины.

Зеленский хочет остановить разрушение Украины и убийства ее жителей. А что касается Беларуси, то я бы попросил его и других зарубежных политиков различать разных белорусов. И не травить белорусов. Травя их, они избавляются от потенциальных союзников.

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