Белорусы ведут против российских войск «рельсовую войну» 1 29.03.2022, 9:49

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Повреждена инфраструктура БелЖД и сорван график движения эшелонов РФ с военной техникой.

Кибератаки и повреждение инфраструктуры железной дороги - в Беларуси развернулась "рельсовая война" с целью замедлить движение российской военной техники в Украину. Глава правления Украинской железной дороги Александр Камышин в эфире телеканала "Настоящее время" поблагодарил "честных белорусских железнодорожников", правда без подробностей, отметив только, что "железнодорожного сообщения между Украиной и Беларусью нет", передает dw.com.

Хроника "рельсовой войны"

Накануне референдума в Беларуси сообщество "киберпартизаны" сообщило об атаке на внутреннюю сеть БелЖД, также была остановлена работа центра управления перевозками. Еще через несколько дней "киберпартизаны" добрались до онлайн-сервиса покупки билетов, на его восстановление ушло две недели.

Помимо кибератак, в Беларуси развернулась так называемая "рельсовая война". По данным Telegram-канала "Live. Сообщество железнодорожников Беларуси" @belzhd_live, в ночь с 28 февраля на 1 марта были сожжены два шкафа управления устройством сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ). Один - на перегоне Останковичи-Жердь (Гомельской области). Второй - на остановочном пункте "Синяво" недалеко от Столбцов (Минская область). Информацию об уничтожении оборудования подтвердило МВД.

Как рассказал DW экс-сотрудник Белорусской железной дороги Сергей Войтехович, при повреждении шкафов СЦБ парализуется участок дороги, который они контролируют, не работают светофоры и стрелочные переводы. "Движение практически останавливается, пропускная способность минимальная. Диспетчеры по телефонным указаниям проводят только стратегически важные поезда, при этом скорость составов не превышает 15-20 км в час", - пояснил Войтехович.

14 марта было выведено из строя оборудование на перегоне Доманово - Лесная (Брестская область), 16 марта - на перегоне Фариново - Загатье (Витебская область). На следующий день на станции Орша-Центральная из релейного шкафа "неизвестные похитили" 6 сигнальных трансформаторов, в результате почти шесть часов не работал светофор. В ночь на 25 марта, по информации Telegram-канала белорусских железнодорожников, два релейных шкафа СЦБ сожгли под Борисовом (Минская область). А в ночь на 28 марта, сообщило МЧС Беларуси, горели два шкафа с автоматикой на перегоне "Осиповичи-Верейцы" (Могилевская область).

При этом акции не представляли собой угрозу для жизни и здоровья белорусов, но нанесли существенный ущерб инфраструктуре БелЖД. Так, стоимость каждой уничтоженной установки - около 50 тысяч долларов, а комплектов для их замены в Беларуси остались единицы.

После возобновления диверсий по ночам на некоторых перегонах и станциях Беларуси снова стали дежурить военные патрули, а в Гомельской и Брестской областях к охране путей и инфраструктуры БелЖД привлекли спецназ внутренних войск.

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