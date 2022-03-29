Бойцы ВСУ ликвидировали группу старших офицеров элитных войск РФ

Бойцы ВСУ ликвидировали группу старших офицеров элитных войск РФ15
- 29.03.2022, 10:11
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Десантники в звании от капитана до подполковника стали «грузом-200».
Бойцы ВСУ ликвидировали группу офицеров российских воздушно-десантных войск, сообщает «Оперативный ВСУ».
Защитниками Украины уничтожены:
подполковник Игорь Жаров, десантник из Киржача Владимирской обл.;
капитан Андрей Вышегородцев. Поддержал традиции 331 гвардейского парашютно-десантного Костромского полка ВДВ;
капитан Роженко Евгений из села Макогоново Воронежской обл., МВД.