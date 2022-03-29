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Бойцы ВСУ ликвидировали группу старших офицеров элитных войск РФ

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  • 29.03.2022, 10:11
  • 28,042
Бойцы ВСУ ликвидировали группу старших офицеров элитных войск РФ

Десантники в звании от капитана до подполковника стали «грузом-200».

Бойцы ВСУ ликвидировали группу офицеров российских воздушно-десантных войск, сообщает «Оперативный ВСУ».

Защитниками Украины уничтожены:

подполковник Игорь Жаров, десантник из Киржача Владимирской обл.;

капитан Андрей Вышегородцев. Поддержал традиции 331 гвардейского парашютно-десантного Костромского полка ВДВ;

капитан Роженко Евгений из села Макогоново Воронежской обл., МВД.

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