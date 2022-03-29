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Лукашенко оставили без биатлона

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  • 29.03.2022, 10:29
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Лукашенко оставили без биатлона

Международный союз биатлонистов приостановил деятельность федераций Беларуси и России.

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) единогласно принял решение о приостановлении деятельности национальных федераций Беларуси и России. Решение вступило силу немедленно после принятия, сообщает «Трибуна».

«Обе федерации нарушили гуманитарные обязательства федераций-членов в соответствии с Конституцией IBU. Эти нарушения со стороны СБР и БФБ наносят ущерб репутации IBU и биатлонного спорта, а их активное членство подорвет усилия IBU и его членов по продвижению своих конституционных принципов и целей с доверием.

Кроме того, Исполнительный совет согласился с тем, что, учитывая, что российское вторжение в Украину остановило деятельность Федерации биатлона Украины, было бы несправедливо, если бы национальные федерации атакующих стран продолжали пользоваться всеми правами членства в IBU», – говорится в заявлении международной федерации.

Решение Исполкома будет рассмотрено Конгрессом IBU на заседании 15-19 сентября 2022 года, если оно не будет отменено самим Исполкомом ранее.

Ранее IBU отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований под эгидой организации.

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