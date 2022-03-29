В Стамбуле начался новый раунд переговоров Украины с Россией 7 29.03.2022, 10:40

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Фото: president.gov.ua

Президент Турции Эрдонан обратился к участникам обеих делегаций.

В Стамбуле начался новый раунд переговоров Украины с Россией, сообщает УНИАН.

В начале переговоров к участникам обратился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Продолжение войны не принесет никому пользы. Восстановление мира будет полезным и для двух ваших стран, и для других. Вы как делегации несете историческую ответственность за решения, которые принимаются сегодня", - сказал Эрдоган.

Среди членов украинской делегации, которые находятся непосредственно за столом переговоров, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, министр обороны Алексей Резников, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, глава делегации Украины в ТКГ Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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