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ПВО сбили три ракеты захватчиков во Львовской области

  • 29.03.2022, 10:44
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ПВО сбили три ракеты захватчиков во Львовской области

Цели врага были поражены в Золочевском районе.

Во вторник, 29 марта, стало известно, что ПВО Украины сбили три ракеты российских захватчиков во Львовской области. Воздушную тревогу также объявляли трижды.

Об этом сообщил начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

«Три ракеты сбила наша противовоздушная оборона в Золочевском районе. Загорелась трава. Пожар локализованы. Угрозы для жителей района нет. Жертв нет», — сообщил Максим Козицкий.

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