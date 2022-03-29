Беларусь приближается к дефолту? 7 29.03.2022, 10:45

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Режим уже заявил, что собирается платить по долгам белорусскими рублями.

Международные рейтинговые агентства снизили суверенные рейтинги Беларуси и допускают даже дефолт в течение ближайших двенадцати месяцев. Дойдет ли до этого? Об этом в материале сайта «Белорусы и рынок».

Рейтинги, которые присваивают странам международные рейтинговые агентства, оценивают кредитоспособность страны. Чем выше кредитный рейтинг, тем лучше страна выглядит в глазах кредиторов и тем дешевле ей готовы одалживать деньги. Чем ниже рейтинги страны, тем хуже ее платежеспособность оценивают кредиторы и тем выше риски невозврата денег.

Поэтому странам и компаниям с низким кредитным рейтингом инвесторы если и готовы одалживать деньги, то под очень высокий процент.

С кредитными рейтингами России и Беларуси до последнего времени все было более-менее. Да, они были далеко не на самом высоком уровне («А»), но и до преддефолтного не опускались (рейтинги Беларуси и России зачастую имели букву «B».

Несмотря на относительно невысокие кредитные рейтинги, России и Беларуси удавалось занимать деньги на международных рынках капитала. Правда, платить по этим займам Беларуси приходилось довольно высокий процент — 6–9 % в год.

После президентских выборов 2020 года, результаты которых США и ЕС не признали и ввели экономические санкции в отношении нашей страны, возможность привлечения на Западе даже дорогих заимствований для Беларуси исчезла. Но рейтинговые агентства тогда не стали снижать суверенный рейтинг нашей страны.

А вот вооруженный конфликт на территории Украины породил не только жесткие экономические санкции Запада в отношении России и Беларуси, но и в корне изменил ситуацию с рейтингами.

Вердикт рейтинговых агентств

Все крупнейшие международные рейтинговые агентства (S&P, Moody’s, Fitch) в марте приняли решение снизить кредитные рейтинги России и Беларуси до преддефолтного уровня («ССС» и «Сa»). Рейтинг «D» присваивается, когда страна допускает дефолт.

К слову, ранее белорусское правительство исправно платило по долгам и старалось своевременно исполнять обязательства (на 1 февраля госдолг Беларуси превысил 32 % ВВП). Тем не менее сейчас рейтинговые агентства допускают беспрецедентное событие, а именно дефолт Беларуси.

Так, аналитики Fitch отмечают, что теперь, в условиях жестких санкций Запада, возможности Беларуси зарабатывать экспортную валютную выручку весьма ограничены. Кроме того, они не уверены, что Россия, которая традиционно поддерживала Беларусь деньгами, но сейчас сильно пострадала из-за западных санкций, сможет предоставить нам финансовую поддержку для выплат по госдолгу. На этом основании агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Беларуси до крайне низкого («ССС»).

Схожие решения приняли международные агентства S&P Global Ratings и Moody’s. О возможном улучшении рейтингов Беларуси международные рейтинговые агентства сейчас вообще не говорят.

В кредитном заключении, которое S&P направило газете «Белорусы и рынок», сообщается, что, по мнению аналитиков рейтингового агентства, «при отсутствии непредвиденных положительных изменений» Беларусь может объявить дефолт в течение ближайших двенадцати месяцев. Аналитики Moody’s также считают, что «дефолт Беларуси становится все более вероятным».

Аналитики S&P допускают, что белорусская сторона, реагируя на жесткие санкции стран Запада, может отказаться от обслуживания внешних обязательств.

Беларусь будет погашать долги рублями?

Летом и осенью 2021 года Минфин и международное рейтинговое агентство Fitch сообщали, что в 2022 году выплаты Беларуси по госдолгу запланированы на уровне 3,3–3,4 млрд долларов. Однако затем, после утверждения бюджета, стало известно, что обязательства нашей страны несколько выше.

В «Бюджете для граждан», который Минфин опубликовал в І квартале, говорится, что на погашение и обслуживание внутреннего и внешнего госдолга в 2022 году предстоит направить 6,94 млрд и 3,52 млрд рублей, то есть совокупная долговая нагрузка составит 10,46 млрд рублей. Поскольку Минфин сверстал бюджет с учетом обменного курса 2,82 рубля за доллар, можно сделать вывод, что выплаты по госдолгу Беларуси в валютном эквиваленте оцениваются в 3,7 млрд долларов.

Эти деньги наша страна должна в этом году вернуть России (около 1,2 млрд долларов), Китаю (почти 600 млн), Евразийскому фонду стабилизации и развития (порядка 400 млн долларов). Кроме того, на этот год запланированы платежи по внешним (около 450 млн долларов) и внутренним (около 880 млн) гособлигациям, а также платежи в пользу Всемирного банка (более 170 млн долларов).

Насколько вероятен дефолт, то есть неисполнение Беларусью обязательств перед кредиторами?

Правительственная делегация Беларуси 14 марта в Москве договорилась о реструктуризации и рассрочке выплат по всем российским кредитам. Поскольку Россия председательствует в Совете Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), то и с реструктуризацией (рефинансированием) выплат Беларуси по евразийским кредитам проблем теперь не должно возникнуть.

Однако сохраняются валютные обязательства по гособлигациям, которые были размещены на внутреннем и внешних рынках капитала.

Как удалось выяснить газете «Белорусы и рынок», до конца 2022 года Беларуси нужно четыре раза выплатить купонный доход российским инвесторам, которые ранее купили гособлигации нашей страны. Также до конца года нужно еще шесть раз выплатить купонный доход владельцам евробондов, которыми владеют западные инвесторы.

Кроме того, в феврале 2023 года Беларусь должна направить крупную сумму, 800 млн долларов, на погашение евробондов, которые она разместила среди инвесторов в 2017 году на пять с половиной лет. Все эти платежи по госдолгу нужно делать в инвалюте. Кстати, в целом на 1 января 2022 года госдолг Беларуси на 82,7 % номинирован в долларах и евро. Будет ли она, несмотря на санкции, платить по долгам в инвалюте? Официального ответа на этот вопрос пока нет.

В то же время приходится констатировать, что в марте Еврокомиссия объявила о фактической заморозке той части резервов Нацбанка Беларуси, которые находятся на территории стран Евросоюза. Схожие ограничения Запад ввел и в отношении резервов Центробанка России.

Кремль уже отказался выплачивать долги в инвалюте инвесторам из «недружественных стран» до тех пор, пока западные страны не разблокируют ее резервы. У Беларуси, валютные ресурсы которой сильно зависят от поддержки России, может не оказаться другого выбора, кроме как следовать за Москвой и вводить ограничения на обслуживание госдолга в инвалюте.

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