В Николаеве рашисты разбомбили кабинет легендарного Виталия Кима 4 29.03.2022, 11:16

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Обстрел Николаевской ОВА может означать, что оккупанты передумали наступать на город.

Российские оккупанты разбомбили здание Николаевской областной военной администрации.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким в своем Telegram-канале.

"Разгребаем завалы… Не скроешь этого – попали в здание облгосадминистрации. Развалили полздания, в кабинет попали ко мне, сволочи… Смотрите, по людям, по жертвам: ходим под Богом, большинство вышло, спаслось чудом (это от 50 до 100 человек). Сейчас восемь гражданских под завалами, которых надеемся вытащить. Ищем. Троих военных тоже ищем. Пока минимальные потери, пока ищем… Пока без определенных "двухсотых", – заявил он.

По его мнению, это означает, что оккупанты передумали наступать на Николаев:

"Потому что, по классике, если ты собираешься что-то захватывать, тебе нужен пункт управления областью, куда подведены все коммуникации, сети, связь. Они поняли, что Николаев они х*р возьмут, и решили нам всем передать привет. Передали, спасибо, выводы сделали, будем соответственно реагировать", – добавил Ким.

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