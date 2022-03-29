закрыть
29 марта 2022, вторник, 12:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Николаеве рашисты разбомбили кабинет легендарного Виталия Кима

4
  • 29.03.2022, 11:16
  • 7,062
В Николаеве рашисты разбомбили кабинет легендарного Виталия Кима

Обстрел Николаевской ОВА может означать, что оккупанты передумали наступать на город.

Российские оккупанты разбомбили здание Николаевской областной военной администрации.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким в своем Telegram-канале.

"Разгребаем завалы… Не скроешь этого – попали в здание облгосадминистрации. Развалили полздания, в кабинет попали ко мне, сволочи… Смотрите, по людям, по жертвам: ходим под Богом, большинство вышло, спаслось чудом (это от 50 до 100 человек). Сейчас восемь гражданских под завалами, которых надеемся вытащить. Ищем. Троих военных тоже ищем. Пока минимальные потери, пока ищем… Пока без определенных "двухсотых", – заявил он.

По его мнению, это означает, что оккупанты передумали наступать на Николаев:

"Потому что, по классике, если ты собираешься что-то захватывать, тебе нужен пункт управления областью, куда подведены все коммуникации, сети, связь. Они поняли, что Николаев они х*р возьмут, и решили нам всем передать привет. Передали, спасибо, выводы сделали, будем соответственно реагировать", – добавил Ким.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Как Лукашенко травит белорусов
Как Лукашенко травит белорусов Артем Черников
Ржавый автобус чужой войны
Ржавый автобус чужой войны Ирина Халип
Крах гоп-империи
Крах гоп-империи Андрей Санников
Через несколько месяцев Путин сдохнет
Через несколько месяцев Путин сдохнет Владимир Бородач