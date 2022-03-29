Ольга Лаутман: Война в Украине стала унижением для Путина 29.03.2022, 11:20

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Ольга Лаутман

Российская армия, воюющая на полную мощь уже месяц, не может взять ни один большой город.

Старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики (CEPA) Ольга Лаутман в интервью сайту Charter97.org рассказала о возможных сценариях развития войны РФ против Украины.

— Как бы вы прокомментировали исчезновение из публичного поля главы Минобороны РФ Шойгу и главы российского Генштаба Герасимова?

— Когда Путин планировал нападение на Украину, он рассчитывал очень быстро захватить большие города. И он думал, что серьезных сражений не будет, что когда войдут российские военные, он сможет расставить на ключевые посты в Украине прокремлевских лояльных политиков.

Когда это не удалось, а через несколько недель мы увидели, что Россия начала нести большие потери, внутри РФ появились разговоры о том, что Путин был в бешенстве из-за своих высокопоставленных чиновников, а также ФСБ. Появились первые слухи о заключении под домашний арест двух сотрудников ФСБ, отвечающих за обеспечение политической ситуации на местах в Украине. Затем поползли слухи (мы не знаем, правда ли это), что правая рука Золотова (главы Росгвардии — прим.) под следствием и также посажен под домашний арест. Это вызвало такой резонанс, что в дело вступил «Коммерсантъ» и сообщил, что заместитель Золотова подал в отставку.

Мы видели, как они исчезают один за другим. По большей части, мы никого не видели с 12 марта. Они попытались изобразить присутствие Шойгу на онлайн-совещании, но несколько российских независимых СМИ почти сразу показали кадр за кадром, что запись была сделана заранее.

Уверена, что Путин в ярости из-за этой военной операции. Мало того, что он понес самые большие потери со времен Советского Союза в Афганистане за 10 лет (и это то, что он потерял за один месяц), но, кроме того, это для него огромное унижение, потому что все думали, что русская армия такая сильная. Русская армия, воюющая на полную мощь уже месяц, не может взять ни один большой город.

— Передвижения среди высшего российского генералитета — признак провала или консолидация власти?

— Думаю, это провал. Это видно даже из комментариев Путина: он как-будто бы взбесился. Внутри страны он произнес эту царско-сталинскую речь об обращении с предателями как с мошками, выплюнутыми изо рта, о том, что он может провести чистку внутри России от всех, кто не поддерживает государственную линию. И в то же время мы видим, как он яростно критикует Польшу и другие соседние с Россией страны.

Так что, мне кажется, это провал. Думаю, что он в ярости от того, как его высокопоставленные чиновники проводят эту операцию, которая на сегодняшний день терпит огромное поражение.

— Разговоры о применении химического оружия со стороны РФ — это все серьезно? Разговоры об использовании ядерного оружия — это серьезно?

— Ответ на оба вопроса — да. Мы видели, что в первые дни военной операции они наносили удары по военным объектам, но поскольку операция провалилась, Россия направила свои атаки именно на мирных жителей, на гражданскую инфраструктуру и на гуманитарные коридоры, на убежища, такие как Мариупольский драматический театр, где с воздуха можно было увидеть большие буквы «Дети» — но они разбомбили этот театр. Таким образом, чем больше у них разочарований, тем больше они обращаются к тактике катастрофических разрушений, чтобы наказать украинский народ.

Есть сообщения о том, что они похищают тысячи украинцев в Мариуполе и Херсоне, депортируют их в какие-то российские фильтрационные лагеря, вроде советского ГУЛАГа. Каждый день вы видите, как Украина удерживает большие города или, по крайней мере, не позволяет России полностью их захватить. Итак, чем большую неудачу россияне терпят, тем чаще мы будем видеть, как они обращаются к химическому оружию и, что в принципе возможно, к тактическому ядерному оружию.

В российских СМИ последние несколько недель готовится почва для операции «под чужим флагом». Они продолжают обсуждать, как украинская разведка, украинская армия, украинские «националисты» готовят химические атаки в Украине. Это то, что Россия делала в Сирии, где они говорили, что террористы подготавливают химическую атаку, а затем, через несколько дней, мы наблюдали химическую атаку со стороны сил Асада.

Аналитическая группа «ИнформНапалм» собирает доказательства того, что Россия, возможно, начала выдавать антидоты российским военным, чтобы защитить их от последствий химической атаки. И мы видим, что США и Великобритания также бьют тревогу по этому поводу в последние дни. Думаю, все эти факторы говорят о том, что химическая атака на подходе, а Россия готовилась к ней уже месяц.

Что касается ядерной атаки, то последние несколько недель Минобороны РФ говорит о том, что украинские военные, украинские «националисты» срывали работу атомных станций. И это очень настораживает.

Также мы знаем, что Россия захватила 2 атомные станции в Украине и обстреляла третий ядерный объект, исследовательский центр в Харькове. Таким образом, это чрезвычайно опасно. Надеюсь, Запад готовит на это достойный ответ.

— В качестве такого ответа должен ли рассматриваться «удар возмездия»?

— Лично мое мнение — да. Мы не можем позволить Путину применить химическое оружие против невинных граждан в Европе. Сегодня это Украина, а завтра это может быть Польша, это может быть любая другая страна. Думаю, надо положить этому конец, потому что сейчас мы сидим и наблюдаем, как Путин совершает зверства и военные преступления в Украине в отношении сотен детей и женщин, и стариков — которые заперты в своих домах и умирают в своих домах, потому что у них нет доступа к лекарствам и воде.

Думаю, что химическое оружие должно быть абсолютной «красной линией» — должен быть ответ. Если бы у нас был ответ в Сирии, когда была объявлена «красная линия», сегодня не было бы такой ситуации. Мы позволили Путину использовать Сирию как тренировочную площадку для массовых убийств и применения химического оружия против мирных жителей. Путин н взял сирийский сценарий уничтожения городов и перенес его в Европу. Это чрезвычайно опасная ситуация, в которой мы находимся.

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