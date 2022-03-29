В Беларусь пришел циклон «Илона» 2 29.03.2022, 11:41

6,172

Фото: charter97.org

Возможны падения деревьев и обрушения крыш.

В Беларусь пришел циклон «Илона»: он принес холода, которые продлятся всю неделю. Будут дождь, снег, мокрый снег, гололедица, морозы и сильные перепады температур.

Центр циклона расположен над Верхней Волгой, а ближе к концу недели к нам придет атмосферный фронт с территории Украины.

МЧС предупреждает: возможны повреждение линий связи и электропередачи, отключение электрических подстанций, обрушение слабо укрепленных конструкций, крыш зданий, падение деревьев, ухудшение условий при проведении аварийно-спасательных и восстановительных работ, нарушения в работе дорожно-коммунальных служб. Возможны дорожно-транспортные происшествия, происшествия на водных объектах, травмирование населения.

Сегодня, 29 марта, будет облачно с прояснениями. По северу во многих районах, на остальной территории страны — местами пройдут дождь, мокрый снег. Ветер западный, северо-западный порывистый, 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, местами порывы 15-20 м/с (более 70 км/ч!). Температура воздуха минимальная ночью 0..+6°С, максимальная днем от +2°С по северу до +13°С по югу Беларуси.

В Минске без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха утром +2 +4, днем +7 +9, вечером +5 +7.

Завтра, 30 марта, снова будет облачно с прояснениями. Но температура воздуха падает. Местами по республике ожидаются кратковременные осадки: мокрый снег, дождь. Ночью и утром по северо-востоку страны на отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха ночью -6..+1°С, днем +1..+7°С, в южных районах Беларуси до +10°С.

В четверг, 31 марта, на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), станет еще холоднее. Ночью и утром на отдельных участках дорог снова гололедица. Ветер северо-восточный порывистый. Температура воздуха ночью -5..+2°С, по северу страны до -7°С, днем +1..+8°С.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».