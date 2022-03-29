Правительство Британии рекомендовало срочно расторгнуть контракты с компаниями из Беларуси 1 29.03.2022, 11:49

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Решение связано с агрессией против Украины.

Правительство Британии призывает все организации государственного сектора срочно пересмотреть и желательно расторгнуть контракты с российскими и белорусскими компаниями. Об этом идет речь в обнародованных рекомендациях правительства Британии, сообщил канцлер герцогства Ланкастерского Стив Баркли.

В рекомендациях указывается, чтобы государственные органы, в том числе государственные ведомства и больницы, немедленно просмотрели любые контракты с российскими и белорусскими компаниями и, по возможности, сменили поставщиков и законно расторгли договоренности.

Этот шаг связан с войной России против Украины.

«Государственные деньги не должны финансировать путинскую военную машину. Мы просим больницы, советы и другие организации государственного сектора срочно пересмотреть пути, по которым можно ограничить коммерческие связи с РФ», — заявил Стив Баркли.

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