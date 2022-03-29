ВСУ превратили в «груз 200» командира взвода РФ и целую «бригаду» вражеских лейтенантов 6 29.03.2022, 11:56

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География потерь оккупантов впечатляет: от Якутию до Урюпинска.

Украина уже больше месяца дает решительный отпор российским оккупантам. Враг терпит сокрушительные потери в живой силе и технике.

Стратком ВСУ обнародовал имена, звания, происхождение и фото очередной порции 200-х рашистов 29 марта. Результаты успешного "украинского сафари 2.0" поделились на официальной странице в фейсбук.

Заблудившихся на "учениях" оккупантов Вооруженные Силы Украины уже отправили "в правильном виде" домой. Грузом 200 стали:

командир взвода Владимир Потапов из Гурьевска Кемеровской области;

лейтенант Руслан Маликов из Урюпинска;

старший лейтенант Александр Потапенков из села Базарный Сызган Ульяновской области;

старший лейтенант Яшнар Бекназаров из Якутии;

лейтенант Дамир Исламов из Лениногорска.

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