«Позиции ВСУ забрасывают пехотой, как мясом» 6 29.03.2022, 12:09

9,198

иллюстрационное фото AP

Защитники Мариуполя рассказали о «тактике» РФ.

Враг закрепился в Мариуполе и несколько кварталов находятся под его контролем. Оккупанты танками полностью уничтожают дома и бросают на украинские позиции пехоту, как пушечное мясо.

Об этом рассказал начальник штаба полка "Азов", капитан Богдан Кротевич.

Он рассказал, что в Мариуполе воюет регулярная армия РФ вместе с войсками самопровозглашенных республик Донбасса. Также там заметили подразделения "СОБРа", задействованные в штурме зданий.

"Тактика врага формируется из того, что выезжают танки и уничтожают здания, независимо от того, находятся ли там украинские войска. Полностью уничтожают здания с первого до последнего этажа. Затем заваливают, словно мясом, своей пехотой украинские позиции",– объяснил Кротевич.

Он добавил, что противник понес большие потери в технике и пехотной силе, однако ресурсы у них велики.

По его словам, ежедневно враг теряет российских военных в количестве от взвода до роты, а также стабильно около 4 танков в районах Мариуполя.

"В то же время, авиация и артиллерия оккупантов почти всегда работает по жилым кварталам. "Сейчас 70 – 80% Мариуполя просто уничтожены. Украинское население до сих пор сидит по подвалам, не зная, что им делать", – говорит Кротевич.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».