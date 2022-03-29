Игорь Яковенко: В Кремле уже жалеют, что начали войну против Украины 7 29.03.2022, 12:12

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Игорь Яковенко

Большинство членов властной верхушки РФ хотели бы «отмотать ситуацию назад».

В России подавляющее большинство членов властной верхушки хотели бы "отмотать назад" события последнего месяца, связанного с войной в Украине. Они также хотели бы покинуть РФ, но уже не могут этого сделать из-за "принудительного патриотизма".

Такое мнение в интервью Obozrevatel высказал российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко.

Вместе с тем по его словам, президент РФ Владимир Путин убежден, что все идет по плану.

"Я убежден, что подавляющее большинство высшего госчиновничества очень хотели бы все открутить назад, до 24 февраля или еще раньше, до 15 января прошлого года, чтобы ничего этого не было, всей этой безумной авантюры, которая случилась только благодаря припадку безумия в голове Путина", – заявил Яковенко.

Но, по словам оппозиционера, "главный безумец ничего не хотел бы отмотать. Исходя из того, что он говорит, он верит, что все идет по плану, что все хорошо".

Как пояснил Яковенко, большинство рядовых граждан РФ не знают о колоссальных потерях российской армии в Украине, а также уверены, что негативные последствия экономических санкций против России – временное явление. Вместе с тем верхушка хорошо информирована о реальном состоянии дел и настроена пессимистично.

В этом контексте Яковенко заметил: "Действительно, потери невероятны. Если сравнивать с аналогичными периодами Чеченской войны, или Афганской войны, или даже Второй мировой войны, то потери на сегодняшний день неизмеримо больше".

По его словам, осознавая сложную ситуацию, в которой оказалась Россия, ряд госчиновников увольняется и покидает стану, но большинству членов властной верхушки это запрещено.

"Депутатам Госдумы от фракции "Единая Россия" запрещено покидать страну. Установлено своеобразное крепостное право наоборот – для верхушки, для нового путинского дворянства России. Принудительный патриотизм", – пояснил оппозиционер.

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