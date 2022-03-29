Россия целилась по Львову из Беларуси
- 29.03.2022, 12:19
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Ракеты сбили в 30 километрах от города.
Поздно вечером 28 марта в 30 километрах от Львова сбили две вражеские ракеты типа "Х", которые оккупанты выпустили из истребителя в Беларуси.
Об этом говорится в сообщении на странице Воздушного командования "Запад" Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Facebook.
Обе ракеты уничтожили зенитные ракетные войска.
"В конце суток 28 марта с территории Республики Беларусь истребителем оккупантов были выпущены две ракеты типа "Х", которые двигались в направлении города Львова.... Цели были вовремя обнаружены и уничтожены зенитными ракетными войсками на расстоянии около 30 км от областного центра", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что подразделения ЗРВ уничтожили два беспилотника врага оперативно-тактического уровня.