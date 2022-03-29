Представитель РФ на переговорах с Украиной испугался антисептика 8 29.03.2022, 12:22

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Видеофакт.

Представитель российской делегации за столом украинско-российских переговоров в Турции "испугался" антисептика, передает УНИАН.

В сети опубликовали видео, как Владимир Мединский берет в руки маленькую прозрачную емкость с антисептиком.

"Антисептик", - объясняет представитель Киева Давид Арахамия. На его лице видна ухмылка.

"Ааа, мало ли что", - отвечает представитель делегации РФ.

Очевидно, такая осторожность Мединского вызвана последними новостями о якобы отравлении некоторых членов делегации, участвовавших в переговорах с РФ.

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