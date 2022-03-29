«Счастлив, что я украинец — и мы обязательно победим!» 1 29.03.2022, 12:47

Сергей Бабкин

Сергей Бабкин из группы 5'Nizza перезаписал свой хит «Я солдат».

Голос Сергея Бабкина — один из самых узнаваемых на постсоветском музыкальном пространстве, связанном с регги, джазом и фанком. Недавно лидер группы 5'Nizza перезаписал свой хит «Я солдат», который стал чуть ли не одой украинским военным. В разговоре с «Нашай Нівай» Бабкин рассуждает о войне, соседях, которые ее начали, русском языке и белорусах, которые тоже к конфликту имеют отношение.

— Знаю, что вы часто вели разговоры с поклонниками через социальные сети. Когда к вам сегодня обращаются люди из Беларуси, о чем в первую очередь им говорите?

— Сейчас вообще не имею никаких контактов с кем-то, кто пишет из России и Беларуси. Делал обращения к жителям этих стран уже неоднократно. Сейчас на это нет времени, сил и желания, если честно.

Перво-наперво хочу сказать: надо искать проверенную информацию, если, конечно, хочется, если есть желание докопаться до правды. Если же такого желания нет и все устраивает — с богом, в добрый путь.

Неравнодушные люди и так все прекрасно понимают: рассказы о войне в Украине со стороны вашего государственного аппарата, государственного телевидения — ложь.

Сейчас в Украине война, это насильственное нападение Российской Федерации на мою родину. Они уничтожают наши города, мирных жителей, они перешли все границы человечности! Вот что сейчас делает Россия, которую поддерживает Беларусь, так как Лукашенко не может отказать своему великому, хотя на самом деле — очень маленькому соседу.

Мы, украинцы, прошли, может быть, не такой уж долгий путь независимости, однако сегодня имеем президента, о котором я мечтал. Честно говоря, пережил уже много этих всех мудаков во власти. Однако сейчас горжусь. Горжусь своей страной, своим президентом, всем аппаратом нашей власти. Счастлив, что я украинец — и мы обязательно победим!

— Согласно опросам, огромное количество украинцев стало сейчас воспринимать Беларусь как страну-агрессора. Считаете ли вы, что эту рану уже не зашить? Либо еще есть пути, которыми можно восстановить теплые отношения между людьми?

— Раны заживают, даже самые глубокие, но остается след. Вот у меня есть шрам на ноге. Иногда мои дети его замечают и расспрашивают, что это. Когда им рассказываю, сам возвращаюсь в момент происшествия — помню его до мелочей. Не забыл ни секунды с того случая. Болит ли шрам? Нет, не болит, но я помню… То же самое происходит, когда ведем речь о ранах душевных. О боли, смерти гражданских людей, уничтожении городов.

Прекрасно понимаю, что люди по ту сторону границы в большинстве не имеют отношения к агрессии. Все решают не они — все решают за них. Как когда-то говорили о Сталине: у вас есть тот, кто за вас все решит. Так и в России с Беларусью сегодня: есть те, кто за вас все решает. Они делали это раньше, делают сейчас и будут делать, пока не сдохнут или пока их не убьют.

До недавнего времени искренне и всей душой любил белорусов. Понимал их положение, ситуацию: что они в ловушке, они заложники. Очень сложно бороться с таким жестоким дьявольским режимом, который существует в ХХІ веке на нашей планете. Но тем не менее мы выступали на фестивалях, встречались с парнями и девушками — и я видел, что существует узкий круг тех, кто борется, кто понимает.

Рано или поздно сменится правительство, однозначно изменится — нет ничего вечного, только вопрос времени. Дай бог, чтобы на это место пришел здравомыслящий, искренний, открытый человек, который будет переживать за свои страну и народ. И если это случится, мы, наверное, снова будем встречаться со своим слушателем в Беларуси. Однако память никуда не денется. Белорусам будет очень стыдно и горько за то, что так произошло. За то, что они не смогли ничего сделать. Память не стереть. Пока мы живы, будем это помнить.

— Недавно вы заново записали хит «Я солдат» по современным реалиям. В Украине его приняли как гимн ЗСУ. Тогда как в той же Беларуси многие артисты любят утверждать, мол, искусство, как и спорт, должно быть вне политики…

— Всегда поддерживал абсолютную свободу выражения и мнений. Пусть утверждают. Я бы посмотрел, что говорили бы все эти белорусские товарищи, если бы к ним пришли с войной. Они бы начали петь совсем другие песни, говорить совсем другие слова.

Желание переделать «Солдата» появилось потому, что внутри кипит свирепая злость. Ты жаждешь нутром делать все что возможно на благо страны и армии. Вдохновлять, подбадривать, давать энергию, уверенность и любовь. Сейчас каждый на наших землях делает максимум, чтобы помочь Украине. Получил огромное удовольствие, когда исполнял новый вариант песни, а после получил благодарность от парней. Мне важно только это. Я здесь, я украинец.

— Насколько понимаю, в повседневной жизни вы разговариваете на русском языке. Нет тревоги, что скоро это станет «черной меткой» для людей в Украине, поскольку после войны так будут разделять «своих» и «не своих»?

— Да, ежедневно привык пользоваться русским языком. Родился и вырос в Харькове, у меня в школе украинский не преподавали. Впервые с родным языком познакомился, когда поступил в институт. У нас никогда не было и нет ущемления русскоязычных. Честно говоря, не знаю, как дела у вас в стране с белорусским языком. Однако здесь у нас свободно разговаривают и по-русски, и по-украински. Это личный выбор каждого.

Я говорю и думаю на русском языке. Однако когда впервые написал песню на украинском, то получил такой кайф, что не передать словами.

Хотел бы полностью перейти на украинский — в последнее время стараюсь общаться исключительно на родном языке. Мечтаю довести знание до идеала, чтобы даже думать на украинском. Таким образом легче будет писать стихи, песни. И вообще кажется, что он невероятно поэтичный. К тому же, не сомневаюсь, после войны еще больше людей захотят говорить по-украински.

— До начала боевых действий вы охотно участвовали в юмористических проектах. Как считаете, как скоро после войны Украина начнет заново улыбаться — и начнет ли вообще?

— Украинский народ сам по себе очень веселый. И даже сейчас, в этот ужасный период для страны, люди не перестают шутить, смеяться, не теряют чувства юмора. Нам больно, очень больно, мы яростно злы, однако при этом мы не перестаем улыбаться.

Юмористические передачи появятся не сразу. Не все сразу появится, так как предстоит еще восстанавливать инфраструктуру, города, страну привести в порядок после оккупантов. Когда закончим эту работу, и настанет время юмора. Наполнение вы сами понимаете, какое будет в начале: позор России на весь мир и издевательства над Лилипутиным и его дружком-усачем.

Мне кажется, это только украинцы способны так через шутку и улыбки давать бой агрессорам.

— Если бы строка или столбец из вашей песни синхронно прозвучал бы в один день на всех радиостанциях Беларуси, какое послание вы бы выбрали?

— Сложный вопрос. Думал над стихотворением «Мне вас не жалко» или песней «Серые» из моего старого альбома. Однако остановлюсь на треке «Вечно жить» с пластинки «Ура!».

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