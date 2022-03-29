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Что изменилось на главных участках фронта: дневная сводка Генштаба ВСУ

  • 29.03.2022, 13:02
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Что изменилось на главных участках фронта: дневная сводка Генштаба ВСУ

На отдельных направлениях украинская армия вытесняет врага.

Продолжаются тридцать четвертые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию по состоянию на 12:00 29.03.2022.

Цели наступательной операции противник не достиг. Отмечается выведение отдельных подразделений вооруженных сил российской федерации с территории Киевской и Черниговской областей. При этом сохраняется высокая угроза нанесения российскими оккупантами ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

Существует проблема усиления и проведения ротации существующей группировки противника. К примеру, только в тихоокеанском флоте вооруженных сил российской федерации, подразделения комплектования по причине отказа личного состава участвовать в так называемой "специальной операции", не способны укомплектовать даже одну батальонно-тактическую группу.

На Волынском направлении группировка вооруженных сил Республики Беларусь обеспечивает прикрытие своей государственной границы, проводит демонстрационные действия.

На Полесском направлении противник ограничивается обстрелами артиллерией, перегруппировкой имеющихся подразделений и частичным их выводом на территорию Беларуси.

На Северском направлении оккупанты продолжают блокировать Чернигов, пытаются постепенно уничтожать военные и гражданские объекты. В направлении Броваров враг активных действий не производил.

На Слобожанском направлении российские оккупанты продолжают применять авиацию и артиллерию по населенным пунктам Харьков и Барвенково, пытаются захватить город Изюм. Продолжаются бои в районе населенных пунктов Камянка, Сухая Камянка, Тихоцкое. Враг нарастил имеющуюся группировку введением отдельных подразделений из состава 1-й танковой армии. Именно в боях под Харьковом 200-я отдельная мотострелковая бригада противника потеряла две батальонно-тактические группы и лично командира бригады полковника Дениса Курило. Потери одной 200-й бригады составили более 1500 военнослужащих.

На Донецком направлении противник нарастил огневое влияние и активизировал штурмовые действия по большинству направлений. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Воеводовка, Рубежное, Лисичанск, Кременная, Золотое-4, Попасная, Торецк, Новгородское. Основные усилия концентрируют на взятии под контроль Попасной и Мариуполя. Успехов враг не имеет.

В городе Бердянск российские оккупанты пытаются восстановить припортовую инфраструктуру.

На Южнобужском направлении враг, под прикрытием огня артиллерии, проводит мероприятия по восстановлению боеспособности, пополняет запасы боеприпасов и топлива.

Группировка Сил обороны продолжает ведение оборонной операции на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях. Сдерживает противника во всех направлениях, на отдельных направлениях – вытесняют врага.

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