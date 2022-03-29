Что изменилось на главных участках фронта: дневная сводка Генштаба ВСУ 29.03.2022, 13:02

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На отдельных направлениях украинская армия вытесняет врага.

Продолжаются тридцать четвертые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию по состоянию на 12:00 29.03.2022.

Цели наступательной операции противник не достиг. Отмечается выведение отдельных подразделений вооруженных сил российской федерации с территории Киевской и Черниговской областей. При этом сохраняется высокая угроза нанесения российскими оккупантами ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

Существует проблема усиления и проведения ротации существующей группировки противника. К примеру, только в тихоокеанском флоте вооруженных сил российской федерации, подразделения комплектования по причине отказа личного состава участвовать в так называемой "специальной операции", не способны укомплектовать даже одну батальонно-тактическую группу.

На Волынском направлении группировка вооруженных сил Республики Беларусь обеспечивает прикрытие своей государственной границы, проводит демонстрационные действия.

На Полесском направлении противник ограничивается обстрелами артиллерией, перегруппировкой имеющихся подразделений и частичным их выводом на территорию Беларуси.

На Северском направлении оккупанты продолжают блокировать Чернигов, пытаются постепенно уничтожать военные и гражданские объекты. В направлении Броваров враг активных действий не производил.

На Слобожанском направлении российские оккупанты продолжают применять авиацию и артиллерию по населенным пунктам Харьков и Барвенково, пытаются захватить город Изюм. Продолжаются бои в районе населенных пунктов Камянка, Сухая Камянка, Тихоцкое. Враг нарастил имеющуюся группировку введением отдельных подразделений из состава 1-й танковой армии. Именно в боях под Харьковом 200-я отдельная мотострелковая бригада противника потеряла две батальонно-тактические группы и лично командира бригады полковника Дениса Курило. Потери одной 200-й бригады составили более 1500 военнослужащих.

На Донецком направлении противник нарастил огневое влияние и активизировал штурмовые действия по большинству направлений. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Воеводовка, Рубежное, Лисичанск, Кременная, Золотое-4, Попасная, Торецк, Новгородское. Основные усилия концентрируют на взятии под контроль Попасной и Мариуполя. Успехов враг не имеет.

В городе Бердянск российские оккупанты пытаются восстановить припортовую инфраструктуру.

На Южнобужском направлении враг, под прикрытием огня артиллерии, проводит мероприятия по восстановлению боеспособности, пополняет запасы боеприпасов и топлива.

Группировка Сил обороны продолжает ведение оборонной операции на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях. Сдерживает противника во всех направлениях, на отдельных направлениях – вытесняют врага.

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