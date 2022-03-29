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В Минске девочка застряла по колено в грязи

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  • 29.03.2022, 13:07
  • 12,382
В Минске девочка застряла по колено в грязи

Ребенок шел на остановку общественного транспорта.

В Минске девочка шла на остановку и застряла в грязи. Вытаскивали ее спасатели, сообщает МЧС.

Происшествие случилось в понедельник вечером на улице Люцинской в Минске. Спасателей вызвали в 19.36.

На месте спасатели выяснили, что 13-летняя девочка шла на остановку общественного транспорта и застряла по колено в грязевой луже. Она не могла выбраться из нее. Ребенка вытащили спасатели. Девочка не пострадала.

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