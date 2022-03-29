Польские пограничники вытащили девять нелегалов из болота 6 29.03.2022, 13:17

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Среди них — граждане Судана, Египта и Сирии.

В ночь с 27 на 28 марта в Польше провели операцию по спасению мигрантов, которые застряли в болоте на польско-белорусской границе.

Польские пограничники получили сообщения о мигрантах на болоте в субботу около 17:00. На место происшествия отправились пограничники и сотрудники других служб. Для поисков людей были задействованы тепловизоры и дрон.

Мигрантов – шесть граждан Сирии, двух граждан Судана и гражданина Египта – удалось найти. Их доставили на пограничные заставы в Наревке и Михалово, где их накормили и выдали сухую одежду, сообщает Пограничная служба Польши.

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