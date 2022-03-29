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Стали известны первые подробности переговоров Украины с РФ в Стамбуле

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  • 29.03.2022, 13:20
  • 21,460
Стали известны первые подробности переговоров Украины с РФ в Стамбуле
Фото: Anadolu

Идут консультации по нескольким важным вопросам.

Стали первые подробности переговоров Украины с Россией в Стамбуле. Сейчас идут консультации по нескольким важным вопросам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

"Сейчас идут консультации по нескольким важным вопросам. Ключевой вопрос - договор о международных гарантиях безопасности для Украины, именно с ним мы сможем закончить войну. Второй вопрос, не менее важный, - это прекращение огня, чтобы решить все гуманитарные проблемы", - говорится в сообщении.

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