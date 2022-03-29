Стали известны первые подробности переговоров Украины с РФ в Стамбуле

Стали известны первые подробности переговоров Украины с РФ в Стамбуле18
- 29.03.2022, 13:20
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Идут консультации по нескольким важным вопросам.
Стали первые подробности переговоров Украины с Россией в Стамбуле. Сейчас идут консультации по нескольким важным вопросам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.
"Сейчас идут консультации по нескольким важным вопросам. Ключевой вопрос - договор о международных гарантиях безопасности для Украины, именно с ним мы сможем закончить войну. Второй вопрос, не менее важный, - это прекращение огня, чтобы решить все гуманитарные проблемы", - говорится в сообщении.