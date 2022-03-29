Что едят белорусы? 7 29.03.2022, 13:41

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На продукты питания у белорусов уходит почти половина зарплаты.

Расходы на покупку продуктов питания в 2021-м достигли 425 рублей в месяц, или 37,6% от потребительских расходов. Такая доля трат на продукты питания обычно говорит о скромном жизненном уровне населения, пишет сайт banki24.by.

У многих домашних хозяйств страны удельный вес расходов на покупку продуктов питания был выше среднего. Так, в 2021 году у 24,7% домохозяйств из выборки доля расходов на продукты составила от 40% до 50% от всех потребительских, у 18,3% домохозяйств – от 50% до 60%, у 8,5% домохозяйств – от 60% до 70% и у 2,4% домохозяйств – более 70%.

По итогам выборочного обследования выяснилось, что в 2021 году один человек в составе домашнего хозяйства потребил 85 кг хлеба и хлебопродуктов, 328 кг молока и молочных продуктов, 89 кг мяса и мясных продуктов, 16 кг рыбы и рыбопродуктов, 12 кг растительного масла, маргарина и других жиров, 248 яиц, 59 кг картофеля, 94 кг овощей и бахчевых, 75 кг фруктов и ягод, 30 кг сахара и кондитерских изделий.

При этом часть потребленных продуктов люди не покупали за деньги, а производили в личных подсобных хозяйствах или получали в подарок. Доля таких продуктов питания по мясу и мясным продуктам составила 7,3%, по рыбе и рыбопродуктам – 8,7%, по яйцам – 23,7%, по фруктам и ягодам – 27,9%, по овощам и бахчевым – 46,2%, по картофелю – 56,7%.

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