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Разведка обнародовала имена россиян, готовящих ДРГ для совершения военных преступлений в Украине

  • 29.03.2022, 13:49
  • 6,956
Разведка обнародовала имена россиян, готовящих ДРГ для совершения военных преступлений в Украине

В списке — данные о 97 оккупантах.

Главное управление разведки Украины получило список военнослужащих 54 центра подготовки разведывательных подразделений, совершающих военные преступления против народа Украины.

Об этом сообщают в ГУР МО Украины.

"Каждый украинец должен знать их имена! Главное управление разведки Украины получило список военнослужащих 54 центра подготовки разведывательных подразделений, совершающих военные преступления против народа Украины. Украинские совы сейчас очень и очень голодны! А российские летучие мыши — это именно то, что им нужно, чтобы хоть чуть-чуть утолить жажду", - уверены украинские разведчики.

С именами 97 военнослужащих личного состава 54 центра подготовки разведывательных подразделений Республики Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ вы можете ознакомиться здесь.

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