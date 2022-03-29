«В украинском плену лучше, чем в российской армии»6
- 29.03.2022, 13:49
- 11,146
Пленный российский солдат заявил, что готов принять присягу и воевать за Украину.
В украинском плену лучше, чем в российской армии. Об этом говорит очередной захватчик из РФ, попавший в плен к бойцам ВСУ, сообщает УНИАН.
«Если бы у меня была возможность воевать за Украину, принять присягу, перевезти свою семью и остаться здесь жить – я бы с удовольствием это сделал», – говорит 21-летний солдат.
Он удивлен, что в плену к нему относятся по-человечески, и видит в этом поразительный контраст со своей родиной.