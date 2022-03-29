Второй фронт для России 2 Сергей Корсунский

29.03.2022, 14:00

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Как Азия реагирует на агрессию РФ против Украины.

Месяц героического сопротивления армии и народа Украины рашистским захватчикам обозначил неизбежность нашей победы. С каждым сбитым самолетом и подожженным танком все очевидней становится бессмысленность усилий Кремля подчинить хотя бы часть Украины и таким образом хоть как-то оправдать перед собственным зомбированным народом десятки тысяч убитых, раненых и плененных граждан России, уничтожение огромного числа сложной и дорогой техники. Действия армии РФ на временно оккупированных территориях ничем не отличаются от действий нацистов в годы Второй мировой, а временами по подлости и жестокости превосходят их. Убийства гражданских, женщин и детей, насилие и подлые депортации граждан Украины в Россию с омерзительной точностью повторяют действия нацистов — они тоже бомбили убежища и эшелоны с гражданскими, устраивали гетто в городах, вывозили на принудительные работы в Германию население оккупированных территорий. Все это очевидно мировому сообществу, которое в большинстве своем, за исключением нескольких отщепенцев типа Сирии, Лукашенко и Северной Кореи, стоит на стороне Украины.

В то же время, цена победы имеет значение. Любые шаги по истощению противника важны. В этом контексте невольно возникает аналогия с заключительным этапом разгрома нацистской Германии — открытием союзниками, в первую очередь США и Британией, второго фронта — с Запада, чтобы оттянуть силы вермахта с фронта Восточного. Только нынешняя война имеет прямо противоположную географию. Россию, увязшую на Западном фронте, неплохо бы остудить действиями на Востоке.

Россия имеет полуторавековую историю противостояний в Азии. Империя ведь никогда не прекращала расширение территорий и вела захватнические войны не только в Европе, но и в противоположном конце Евразийского континента. Среди наиболее известных аннексий — оккупация части территорий Китая и Японии. Контекст этих противостояний разный, но суть одна — вне зависимости от названия — Российская империя, СССР или РФ — это государство всегда и при каждой возможности отщипывало, а иногда и откусывало территории других стран, и на Востоке не меньше, чем на Западе.

При всей нынешней показушной дружбе Китая и РФ, для специалистов не являются секретом скрытые противоречия, которые при подходящих условиях вполне могут выйти на поверхность. В китайских учебниках истории часто вспоминают, что почти вся Сибирь, включая и Западную ее часть вплоть до Томской области, — это временно утраченные китайские территории. А в книжных магазинах КНР продаются географические карты-пособия, где показаны российские территории, включая Приморье, Сахалин, Восточную Сибирь и другие, как принадлежавшие Китаю со времен первой династии Цинь в III в. до н.э. Об этом в свое время открыто говорили Мао Цзэдун и Дэн Сяопин. По мнению руководителей КНР, более 100 лет назад Россия навязала Китаю крайне невыгодные договоры и отхватила земли к востоку от Байкала, включая и Боли (Хабаровск), и Хайшэньвэй (Владивосток), и Камчатку. «Этот счет не погашен, мы еще не рассчитались с ними по этому счету», — говорил председатель Мао. Всего же, по мнению бывших руководителей КНР, Россия должна вернуть Китаю более 1,5 млн кв. км дальневосточной земли. Вовсе не случайно, пытаясь заслужить дружбу с КНР, 15 октября 2004 года Путин подписал в Пекине «Дополнительное соглашение о российско-китайской государственной границе на ее Восточной части», по которому добровольно передал КНР острова Тарабаров, части Большого Уссурийского острова в Хабаровском крае и остров Большой в Читинской области. А ведь все эти острова имели стратегическое значение когда-то для СССР, а потом и для России.

Кроме того, по состоянию на конец 2020 года Китай уже получил в аренду в общей сложности не менее 5 млн га российских земель со сроком аренды от 49 до 70 лет. Подобные примеры немыслимой щедрости Москвы можно продолжать. Для нас же в нынешней ситуации важно то, что Россия вывела практически все боеспособные части с китайской границы и отправила их погибать в Украину. Если бы Китай захотел вернуть захваченные в прошлом веке территории, это можно было бы сделать без единого выстрела. Однако этого, разумеется, не произойдет. Зачем забирать то, что и так де-факто принадлежит КНР?

Ситуация с Японией совершенно иная. Воспользовавшись слабостью Японии после капитуляции во Второй мировой войне, СССР захватил четыре острова на юге Курильской гряды, выселил 17 тысяч проживавших там вполне мирных японцев и с тех пор превратил как минимум самый большой остров Эторофу в военно-морскую базу (неправда ли, просматривается прямая аналогия с Крымом?). Япония не признала аннексию островов, называемых Северными территориями, и более пятидесяти лет ведет переговоры об их возвращении. Особенно большие усилия в этом направлении прилагал бывший премьер-министр Синдзо Абе, но безуспешно.

Именно на этих самых островах на прошлой неделе Россия начала масштабные и безумно глупые по своей сути учения. Часть военных подразделений с островов была выведена на материк и отправлена на Западный фронт. Оставшиеся три тысячи военных отрабатывали действия против танков вероятного противника. Также задействовали беспилотные летательные аппараты (на некоторых из них до недавнего времени стояли японские запчасти) и самоходные орудия. От какого десанта рашистам нужны танки, остается загадкой, ведь у Японии вообще нет армии — только Силы самообороны, а статья 9 Конституции Японии прямо отрицает суверенное право государства на войну. Это, по-видимому, самая пацифистская Конституция в мире.

Россия бряцает оружием не просто так. Япония самым решительным, беспрецедентным образом поддержала Украину, за что немедленно попала в список «недружественных стран». Там же оказались Республика Корея, Сингапур и Тайвань, выступившие в поддержку Украины. Москва также провозгласила «выход» из «мирных» переговоров с Японией, хотя не совсем понятно, как можно выйти из того, что лишь внешне напоминало переговорный процесс, а де-факто было обычным обманом и манипуляцией. С недавних пор корабли ВМФ России стали регулярно появляться у берегов Японии, иногда с китайскими собратьями, вызывая законное чувство гордости у японских моряков — подобные жестянки они могли бы потопить в течение нескольких минут с помощью супер современных сил и средств, находящихся на вооружении японских Сил самообороны. Цусима им на сон грядущий.

Несколько сложнее обстоит ситуация с Северной Кореей, которая, и в этом крайне мало сомнений, находится довольно близко к РФ не только с точки зрения географии, но и геополитики. На прошлой неделе КНДР провела запуск межконтинентальной баллистической ракеты Хвасонг-17, упавшей в исключительной экономической зоне Японии. Эта ракета, как считают специалисты, является качественно новым этапом в развитии ракетной программы КНДР и может представлять опасность как для Японии, так и для США. Это был двенадцатый пуск ракеты со стороны КНДР в этом году. Разумеется, никакой паники нет, но невиданная за последние годы активность Пхеньяна свидетельствует о том, что некоторым региональным игрокам крайне выгодно отвлекать внимание США, Республики Корея и Японии от событий в Европе.

Продолжающаяся агрессия России против Украины оказывает все более ощутимое влияние и на страны АСЕАН. Довольно сдержанные оценки рисков для региона в связи с войной против Украины, высказываемые в конце февраля, спустя месяц сменились более реалистичным пониманием ситуации. Страны Европы являются крайне важными партнерами для государств — членов АСЕАН, а непрекращающийся конфликт уже начинает сказываться на и без того сложном оздоровлении экономик Сингапура, Таиланда, Филиппин, Вьетнама, Малайзии. Эксперты отмечают непрямой эффект влияния последствий российско-украинской войны на экономику региона, в частности, угрозу дефицита сельскохозяйственной продукции и переформатирование энергетических рынков в связи с режимом санкций и ожидаемым дефицитом природного газа в Европе.

Санкции против РФ уже весьма ярко проявляются в регионе. СМИ сообщают о тысячах российских туристов, застрявших в Таиланде — кредитки не работают, самолеты в Россию больше не летают. Практически к нулю сводится нынешнее сотрудничество РФ с Японией, и даже стена дружбы с «братским» Китаем начинает давать трещину. По свидетельству очевидцев, китайские дипломаты в США буквально осаждают соответствующие ведомства США, пытаясь разобраться во всех деталях применения нынешнего пакета санкций. И если раньше подобное любопытство списывали на поиск лазеек, позволяющих обойти санкции, то теперь наоборот, чтобы в них косвенно не попасть. Китайские компании крайне обеспокоены перспективой оказаться под действием санкций — ведь торговля с США и ЕС вдесятеро превосходит торговлю с РФ. Официально Пекин призвал к «мирному решению конфликта между РФ и Украиной», однако не осудил агрессию. В то же время, если компании КНР будут хотя бы косвенно придерживаться санкций, введенных антипутинской коалицией, это уже будет означать важный шаг по обузданию агрессора. Публичных заявлений ждать не стоит, однако реальные шаги важнее.

Учитывая крайне сложную обстановку в Юго-Восточной Азии, действия стран региона в отношении России уже можно считать своеобразным «вторым фронтом» — санкционным. И в него оказываются вовлеченными даже те страны, которые напрямую не ввели санкции против РФ. В то же время, ожидать каких-либо решительных силовых действий в Азии все же не стоит, и не потому что кто-то боится Россию. Не стоит забывать, что основным гарантом безопасности целого ряда важнейших стран Юго-Восточной Азии являются США, основная головная боль которых — вовсе не танки и даже не С-400 на Эторофу, а Тайвань. Однако так же мало сомнений, что напряженность в Азии в связи с агрессией России против Украины будет нарастать и уже открытый второй — санкционный — фронт станет в ближайшем будущем еще более эффективным.

Сергей Корсунский, «Зеркало недели. Украина»

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