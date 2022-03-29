«Некачественные войска»: эксперт рассказал, что еще может «наскрести» Путин 8 29.03.2022, 14:10

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В Беларуси российский диктатор может собрать не более пяти батальонных групп.

Путинские войска еще имеют призывные ресурсы, однако качество этих дополнительных сил, которые может собрать Россия, оставляет желать лучшего.

Личный состав подкрепления российской армии будут обеспечивать не новым оружием, а снятым с длительного хранения. Об этом рассказал военный эксперт Николай Сунгуровский в эфире телеканала "Украина 24".

У войск врага может быть нарушена логистика, также будут возникать существенные проблемы с лекарствами для оккупантов и с горюче-смазочными материалами.

Также эксперт прокомментировал возможность участия в войне против Украины белорусских военных. По словам Сунгуровского, Кремль может "наскрести" в Беларуси не более чем пять батальонных групп. Однако качество таких групп как военных будет очень низким, и белорусские солдаты будут иметь очень низкий моральный дух.

При этом в таких батальонных группах будут даже не белорусские военные, а наемники, говорит военный эксперт. И то, что солдат белорусской армии пустят в Украину, еще под большим вопросом. По словам эксперта, этого боится сам Лукашенко.

Ранее сообщалось, что большинство членов российской властной верхушки уже пожалели о развязанной против Украины войне и хотели бы отмотать эти события назад. Они хотели бы покинуть территорию РФ, но не могут этого сделать из-за "принудительного патриотизма".

Напомним, в британском Минобороны назвали успешными локальные контратаки украинской армии к северу от Киева, в частности в Ирпене, Буче и Гостомеле. Российских захватчиков удалось оттеснить с нескольких позиций. Но угроза Киеву еще сохраняется.

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