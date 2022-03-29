Украинские военные ликвидировали еще одного комбата армии РФ 9 29.03.2022, 14:14

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Захватчик командовал батальоном 21-й отдельной мотострелковой бригады.

Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило в сети о результатах еще одного удачного "украинского сафари 2.0".

Украинские защитники ликвидировали командира мотострелкового батальона 21-й отдельной мотострелковой бригады Сергея Панова. Захватчику было 32 года. Он был родом из Оренбуржья.

"Заблудился на "учениях", но уже вернулся домой",– подчеркнули военные.

Напомним, военные ВСУ также обезвредили под Харьковом командира 200-й отдельной мотострелковой бригады полковника Дениса Курило. В целом за время полномасштабной войны эта бригада потеряла более 1 500 своих бойцов.

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