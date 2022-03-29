Наталья Радина: Политиков, которые уповают на Москву, в Беларуси больше не будет 56 29.03.2022, 14:23

22,376

Наталья Радина

Российская агрессия в Украине всем открыла глаза.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина считает, что события в Украине показали, что у Беларуси есть только один возможный путь — европейский. Об этом белорусская журналистка пишет в «Фейсбуке»:

— Постоянно разговариваю с друзьями из Украины. Слышу много страшных историй и свидетельств преступлений российской армии. Самые страшные из них — об изнасилованных женщинах и детях. Эти звери насилуют детей, слышите?!

Сегодня мне рассказали о 12-летней девочке, которая стала совершенно седой после пережитого ужаса, и о стариках, по которым российские солдаты стреляли забавы ради.

Тысячи убитых, замученных, истерзанных, умерших от голода в оккупированных городах украинцев…

За весь этот ужас Путину и его режиму придется ответить. За это придется ответить Лукашенко и его хунте. За это так или иначе ответят все, поддерживающие это преступление против человечности.

И еще одно я знаю точно: после освобождения от диктатуры Беларусь должна немедленно выходить из всех навязанных другой диктатурой кабальных союзов, строить сильное национальное демократическое государство и двигаться в ЕС и НАТО. Политиков, которые уповают на Москву и «мудрого Путина» (или кто там будет после него), различных аналогов украинской ОПЗЖ, в нашей жизни просто не должно быть. Нам нужны профессионалы и патриоты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».