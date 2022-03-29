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МИД Польши: Анжелика Борис находится под домашним арестом

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  • 29.03.2022, 14:44
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МИД Польши: Анжелика Борис находится под домашним арестом
Анжелика Борис
Фото: Anatol Chomicz / Forum

Журналист Анджей Почобут до сих пор находится под стражей.

Анжелика Борис, глава Союза поляков Беларуси, находится под домашним арестом в доме своей матери. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь польского МИД Лукаш Ясина, сообщает portalsamorzadowy.pl.

«Анжелика Борис сейчас находится дома. Отдыхает и старается набраться сил после всего произошедшего», – заявил Ясина.

По словам Ясины, журналист Анджей Почобут до сих пор остается под стражей, хотя польская сторона прилагает все усилия для его воссоединения с семьей.

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