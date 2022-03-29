МИД Польши: Анжелика Борис находится под домашним арестом

МИД Польши: Анжелика Борис находится под домашним арестом3
- 29.03.2022, 14:44
- 5,182
Журналист Анджей Почобут до сих пор находится под стражей.
Анжелика Борис, глава Союза поляков Беларуси, находится под домашним арестом в доме своей матери. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь польского МИД Лукаш Ясина, сообщает portalsamorzadowy.pl.
«Анжелика Борис сейчас находится дома. Отдыхает и старается набраться сил после всего произошедшего», – заявил Ясина.
По словам Ясины, журналист Анджей Почобут до сих пор остается под стражей, хотя польская сторона прилагает все усилия для его воссоединения с семьей.