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Оккупанты отказываются воевать, Россия имеет проблемы с ротацией батальонов

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  • 29.03.2022, 14:56
  • 11,532
Оккупанты отказываются воевать, Россия имеет проблемы с ротацией батальонов

Генштаб ВСУ опубликовал важную информацию.

Российские военные отказываются участвовать в войне против Украины. Оккупант не может усилить или же заменить существующие батальоны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

"Есть проблема усиления и ротации существующей российской группировки врага. Таким образом, только в Тихоокеанском флоте ВСУ РФ, рекрутинговые подразделения, из-за отказа личного состава участвовать в так называемой "спецоперации", не имеют возможности составить даже одну батальонно - тактическую группу", - пишет пресс-служба.

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