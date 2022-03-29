Оккупанты отказываются воевать, Россия имеет проблемы с ротацией батальонов 4 29.03.2022, 14:56

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Генштаб ВСУ опубликовал важную информацию.

Российские военные отказываются участвовать в войне против Украины. Оккупант не может усилить или же заменить существующие батальоны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

"Есть проблема усиления и ротации существующей российской группировки врага. Таким образом, только в Тихоокеанском флоте ВСУ РФ, рекрутинговые подразделения, из-за отказа личного состава участвовать в так называемой "спецоперации", не имеют возможности составить даже одну батальонно - тактическую группу", - пишет пресс-служба.

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