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Кадыров, утверждавший, что находится в Мариуполе, неожиданно разоблачил сам себя

  • 29.03.2022, 15:20
  • 20,476
Кадыров, утверждавший, что находится в Мариуполе, неожиданно разоблачил сам себя

Фотофакт.

Главарь чеченских боевиков Рамзан Кадыров, который, как утверждает кремлевская пропаганда, находится в Украине, позирует на фоне заправочной станции Pulsar, принадлежащей Роснефти.

Соответствующее фото, на котором он молится в окружении многочисленной охраны прямо на АЗС, было опубликовано в пророссийских пабликах в соцсетях в понедельник, 28 марта, в тот же день, когда он, согласно заверениям, должен был находиться в Мариуполе, пишет nv.ua.

При этом рядом с собой Кадыров поставил пулемет, который, вероятно, должен был свидетельствовать о том, что он находится якобы в зоне боевых действий в Украине, а не на одной из заправок на территории России.

Ранее он публиковал «доказательства» того, что находится «под Киевом», однако уже на следующий день таинственным образом «телепортировался» в Грозный, где встречал секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.

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