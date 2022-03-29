В Гомеле белоруски поставили на место наглых российских солдат 19 29.03.2022, 15:29

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Оккупанты бросили военный грузовик посреди улицы и начали приставать к девушкам.

Вчера вечером российские солдаты бросили военный грузовик на перекрестке улицы Интернациональной и проспекта Ленина в Гомеле и стали приставать к белорускам, сообщает «Флагшток».

По улице шла компания девушек и парней, остановилась машина и состоялся такой диалог:

— Поехали с нами, поляну накроем, поболтаем

Девушки в ответ «послали» россиян.

— Ну ничего, с войны вернемся, сами броситесь на нас.

— Если живые вернетесь.

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