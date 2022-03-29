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«Первые десять дней мы вообще бегали, как крысы»

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  • 29.03.2022, 15:38
  • 11,292
«Первые десять дней мы вообще бегали, как крысы»

Россиянин рассказал о низком боевом духе в войсках захватчиков.

СБУ перехватило очередной разговор российских военных, в котором они жалуются на упадок боевого духа.

«Ни у кого желания нет. Боевой дух ни к черту. И все из-за командования. Командования никакого, понимаешь? Никто, даже комбат не знает, какая у нас цель или задача. Первые десять дней мы вообще бегали, как крысы - настолько стыдно, позорно», — цитирует переговоры оккупантов «Главред».

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