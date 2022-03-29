«Первые десять дней мы вообще бегали, как крысы» 5 29.03.2022, 15:38

11,292

Россиянин рассказал о низком боевом духе в войсках захватчиков.

СБУ перехватило очередной разговор российских военных, в котором они жалуются на упадок боевого духа.

«Ни у кого желания нет. Боевой дух ни к черту. И все из-за командования. Командования никакого, понимаешь? Никто, даже комбат не знает, какая у нас цель или задача. Первые десять дней мы вообще бегали, как крысы - настолько стыдно, позорно», — цитирует переговоры оккупантов «Главред».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».