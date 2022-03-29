«Первые десять дней мы вообще бегали, как крысы»5
- 29.03.2022, 15:38
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Россиянин рассказал о низком боевом духе в войсках захватчиков.
СБУ перехватило очередной разговор российских военных, в котором они жалуются на упадок боевого духа.
«Ни у кого желания нет. Боевой дух ни к черту. И все из-за командования. Командования никакого, понимаешь? Никто, даже комбат не знает, какая у нас цель или задача. Первые десять дней мы вообще бегали, как крысы - настолько стыдно, позорно», — цитирует переговоры оккупантов «Главред».