Как оформить финансовую помощь тем, кто принимает беженцев из Украины в Польше 1 29.03.2022, 15:47

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Размер компенсации от польского государства – 40 злотых в день на одного человека.

С 24 февраля в Польшу из Украины прибыло уже 2,344 миллиона человек. А за вчерашний день границу пересекли 21 тысяча украинцев. При этом Польша продолжает быть открытой для убегающих от войны, пишет «Новая Польша».

Вице-премьер-министр Петр Глинский подчеркнул, что Польша будет принимать беженцев из Украины столько, сколько потребуется. Пока что для этого есть возможности, отмечают в стране.

Небезразличные жители Польши, помогающие украинцам с проживанием и питанием, могут получить компенсацию от государства. Ее размер – 40 злотых в день на одного беженца. Максимальный срок проживания, финансируемый государством, составляет 60 суток.

На выплату компенсации могут надеяться как собственники жилья, так и снимающие жилье, в том числе иностранцы. Главное условие состоит в том, чтобы люди предоставили беженцу жилье и питание. На финансовую помощь могут претендовать приютившие незнакомцев, а также те, у кого остановились близкие родственники из Украины.

Для получения средств необходимо заполнить соответствующее заявление и приложение и подать эти документы в администрацию по месту жительства (Urząd gminy или Urząd miasta). Подать заявку можно в любое время, но средства выплачиваются в течение месяца после истечения срока проживания беженца.

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