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Новые трофеи: ВСУ захватили российские средства РЭБ под Харьковом

  • 29.03.2022, 15:49
  • 7,104
Новые трофеи: ВСУ захватили российские средства РЭБ под Харьковом

Они теперь послужат украинской армии.

Украинские военные захватили новые трофеи в Харьковской области, в том числе российские средства радиоэлектронной борьбы.

Об этом сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации Олег Синегубов во вторник, 29 марта.

«За сутки в Харьковском районе ВСУ захватили множество российской техники, в том числе средства РЭБ. Теперь это все послужит нашим Вооруженным силам», — написал руководитель области в Facebook.

По информации Генерального штаба ВСУ, россияне потеряли в Харьковском районе две батальонно-тактические группы, а также командира 200-й отдельной мотопехотной бригады полковника Дениса Курило.

В небе над Харьковской областью ВСУ сбили еще один российский самолет и беспилотник.

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