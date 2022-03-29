Новые трофеи: ВСУ захватили российские средства РЭБ под Харьковом
- 29.03.2022, 15:49
- 7,104
Они теперь послужат украинской армии.
Украинские военные захватили новые трофеи в Харьковской области, в том числе российские средства радиоэлектронной борьбы.
Об этом сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации Олег Синегубов во вторник, 29 марта.
«За сутки в Харьковском районе ВСУ захватили множество российской техники, в том числе средства РЭБ. Теперь это все послужит нашим Вооруженным силам», — написал руководитель области в Facebook.
По информации Генерального штаба ВСУ, россияне потеряли в Харьковском районе две батальонно-тактические группы, а также командира 200-й отдельной мотопехотной бригады полковника Дениса Курило.
В небе над Харьковской областью ВСУ сбили еще один российский самолет и беспилотник.